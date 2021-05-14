TouchVPN — бесплатный VPN-сервис с помощью которого можно абсолютно свободно, безопасно и анонимно просматривать любые веб-сайты и посещать любые ресурсы. При подключении к VPN-серверу с помощью TouchVPN, устанавливается защищенное зашифрованное подключение к серверу, находящемуся в другой стране. Так как данные зашифрованы, их нельзя отфильтровать или заблокировать.

Благодаря приложению можно без проблем разблокировать заблокированные в вашей стране сайты или сервисы, такие как Facebook, Pandora и Youtube, причем ваша конфиденциальность и безопасность в сети будут значительно выше, поскольку вы просматриваете страницы полностью анонимно (с защитой).

Основные возможности: