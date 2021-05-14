TouchVPN для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TouchVPN Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 055 | Статистика
|Размер:
|20,13 Мб
|СКАЧАТЬ
TouchVPN — бесплатный VPN-сервис с помощью которого можно абсолютно свободно, безопасно и анонимно просматривать любые веб-сайты и посещать любые ресурсы. При подключении к VPN-серверу с помощью TouchVPN, устанавливается защищенное зашифрованное подключение к серверу, находящемуся в другой стране. Так как данные зашифрованы, их нельзя отфильтровать или заблокировать.
Благодаря приложению можно без проблем разблокировать заблокированные в вашей стране сайты или сервисы, такие как Facebook, Pandora и Youtube, причем ваша конфиденциальность и безопасность в сети будут значительно выше, поскольку вы просматриваете страницы полностью анонимно (с защитой).
Основные возможности:
- 100 % бесплатно. Не требуется указывать данные кредитной карты.
- Отсутствие ограничений по скорости или пропускной способности.
- Простота использования: Разблокируйте (подключите) все сайты мира всего одним нажатием кнопки "Подключить".
- Стойкое SSL-шифрование обеспечивает полную анонимность (конфиденциальность) и безопасность.
- Подключение к любому из серверов, находящихся в разных странах мира, включая Швецию, Великобританию, Данию, Францию, США, Нидерланды и Канаду.
- Доступ к любому веб-сайту в любой стране.
- Обход брандмауэров.
- Защита данных от хакеров при подключении к общедоступной точке доступа Wi-Fi.
- исправлены ошибки
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Отзывы о программе TouchVPN
Admin
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