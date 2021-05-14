TouchVPN для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 055 | Статистика
Размер:20,13 Мб
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TouchVPN — бесплатный VPN-сервис с помощью которого можно абсолютно свободно, безопасно и анонимно просматривать любые веб-сайты и посещать любые ресурсы. При подключении к VPN-серверу с помощью TouchVPN, устанавливается защищенное зашифрованное подключение к серверу, находящемуся в другой стране. Так как данные зашифрованы, их нельзя отфильтровать или заблокировать.

Благодаря приложению можно без проблем разблокировать заблокированные в вашей стране сайты или сервисы, такие как Facebook, Pandora и Youtube, причем ваша конфиденциальность и безопасность в сети будут значительно выше, поскольку вы просматриваете страницы полностью анонимно (с защитой).

Основные возможности:

  • 100 % бесплатно. Не требуется указывать данные кредитной карты.
  • Отсутствие ограничений по скорости или пропускной способности.
  • Простота использования: Разблокируйте (подключите) все сайты мира всего одним нажатием кнопки "Подключить".
  • Стойкое SSL-шифрование обеспечивает полную анонимность (конфиденциальность) и безопасность.
  • Подключение к любому из серверов, находящихся в разных странах мира, включая Швецию, Великобританию, Данию, Францию, США, Нидерланды и Канаду.
  • Доступ к любому веб-сайту в любой стране.
  • Обход брандмауэров.
  • Защита данных от хакеров при подключении к общедоступной точке доступа Wi-Fi.
Что нового в TouchVPN 1.9.14?
  • исправлены ошибки
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Отзывы о программе TouchVPN

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