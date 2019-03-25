Дни рождения контактов для Android

Дни рождения контактов 1.4.1 для Android

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Описание Дни рождения контактов 1.4.1 для AndroidОписание   Скачать Дни рождения контактов 1.4.1 для AndroidСКАЧАТЬ (2,8 Мб) Скриншоты Дни рождения контактов 1.4.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Дни рождения контактов 1.4.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Дни рождения контактов 1.4.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Дни рождения контактов - приложение будет напоминать вам о днях рождения ваших Google контактов. Теперь вы никогда забудете о днях рождения ваших друзей и знакомых!

В настройках приложения можно включать/отключать уведомления, выбирать время и период напоминаний, задавать звук уведомлений, управлять синхронизацией контактов и многое другое. Присутствует возможность активировать темную тему оформления.

Основные возможности:

  • Интервал синхронизации контактов
  • Управление уведомлениями отдельных контактов
  • Выбор времени и период напоминаний
  • Темная тема
  • Виджет
  • Заметки
Что нового в Дни рождения контактов 1.4.1 для Android?
  • Теперь все события в общем списке
  • Добавлено Особое событие
  • Добавлен испанский язык (Спасибо David C.H. за перевод)
  • Обновлен редактор событий
  • Обновлен виджет
  • Оптимизация для устройств с невысоким разрешением экрана
  • Исправлены ошибки
Дни рождения контактов
Дни рождения контактов
Дни рождения контактов
Дни рождения контактов
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)3 / 143
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Дни рождения контактов

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