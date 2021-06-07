Покорение башен для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|22.00.68g | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Tango
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 522 | Статистика
|Размер:
|115,48 Мб
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Покорение башен - отправляйся в увлекательный мир захватывающих сражений в поисках вечной славы! Набери и усовершенствуй свою армию, чтобы разрушить башни противников. Исследуй бесконечные миры и побеждай врагов, чтобы заполучить сокровища, увеличить свою мощь и оказаться на вершине лиги игроков!
Особенности игры:
- Пять отдельных фракций, включающих 70 уникальных персонажей, героев и башен.
- Основанные на выполнении поставленных задач стратегические сражения, в которых нужно продемонстрировать свои навыки выстраивать защиту и скорость!
- Оригинальная 2D-графика с настраиваемой анимацией и 50 сценами, отличными для каждой фракции.
- Собирай карточки, чтобы разблокировать и усовершенствовать своих бойцов, позволяя им приобрести мощные уникальные способности!
- Генеративная система карт с постоянно возрастающим объемом наград по мере достижения целей и открытия новых миров!
- Отличные ежедневные предложения квестов и игровых предметов.
- Благодаря возможности иметь в своем распоряжении 5 отрядов, ты можешь найти и подобрать тысячи различных комбинаций персонажей, чтобы создать идеальную команду!
- Делись подарками с друзьями на Facebook и сражайся в увлекательных битвах против других игроков.
- Исправлены сбои и вылеты приложения.
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