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Покорение башен для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:22.00.68g | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):0 / 522 | Статистика
Размер:115,48 Мб
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Покорение башен - отправляйся в увлекательный мир захватывающих сражений в поисках вечной славы! Набери и усовершенствуй свою армию, чтобы разрушить башни противников. Исследуй бесконечные миры и побеждай врагов, чтобы заполучить сокровища, увеличить свою мощь и оказаться на вершине лиги игроков!

Особенности игры:

  • Пять отдельных фракций, включающих 70 уникальных персонажей, героев и башен.
  • Основанные на выполнении поставленных задач стратегические сражения, в которых нужно продемонстрировать свои навыки выстраивать защиту и скорость!
  • Оригинальная 2D-графика с настраиваемой анимацией и 50 сценами, отличными для каждой фракции.
  • Собирай карточки, чтобы разблокировать и усовершенствовать своих бойцов, позволяя им приобрести мощные уникальные способности!
  • Генеративная система карт с постоянно возрастающим объемом наград по мере достижения целей и открытия новых миров!
  • Отличные ежедневные предложения квестов и игровых предметов.
  • Благодаря возможности иметь в своем распоряжении 5 отрядов, ты можешь найти и подобрать тысячи различных комбинаций персонажей, чтобы создать идеальную команду!
  • Делись подарками с друзьями на Facebook и сражайся в увлекательных битвах против других игроков.
Что нового в Покорение башен 22.00.68g?
  • Исправлены сбои и вылеты приложения.
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