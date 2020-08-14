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Age of Z Origins для Android

Age of Z Origins 1.2.29 для Android

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Описание Age of Z Origins 1.2.29 для AndroidОписание   Скачать Age of Z Origins 1.2.29 для AndroidСКАЧАТЬ (45,45 Мб) Скриншоты Age of Z Origins 1.2.29 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Age of Z Origins 1.2.29 для AndroidСтатистика   Отзывы о Age of Z Origins 1.2.29 для AndroidОтзывы (0)  
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Age of Z Origins - бесплатная постапокалиптическая MMO стратегия, в которой игроку предстоит противостоять распространению эпидемии вируса Z и предотвратить вымирание человечества. Постройте свою колонию, возглавьте войска сопротивления, создайте Альянс и беспощадно уничтожайте зомби.

Также вам предстоит столкнуться лицом к лицу с самым опасным врагом – человеком. Люди гораздо опаснее, чем орды зомби. Во время постапокалипсиса на первый план выходит защита своих земель от вражеских налётов!

Ключевые особенности Age of Z Origins:

  • Вербуйте бойцов, исследуйте технологии, уничтожайте врагов.
  • Изготовляйте как можно больше оружия и боеприпасов, запасайтесь топливом и вооружением для боевых машин, развивайте технологии.
  • Вербуйте советников для более эффективного управления.
  • Освобождайте район за районом и очистите свои земли от ходячих трупов;
  • Увеличивайте численность населения, повышайте уровень процветания и поддерживайте быстрые темпы развития города;
  • Вступайте в Альянсы.
Age of Z Origins
Age of Z Origins
Age of Z Origins
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
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Отзывы о программе Age of Z Origins

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