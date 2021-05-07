Mini Golf King для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.41 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|RisingWings
|Категории:
|Симуляторы - Онлайн клиенты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 478 | Статистика
|Размер:
|95,86 Мб
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Mini Golf King - симулятор мини-гольфа в котором вас ждут уникальные приключения и испытания. Присутствует возможность играть играть с гольфистами со всего мира, посещать роскошные поля и участвовать в сетевых матчах в реальном времени!
Выигрывайте и собирайте призы, чтобы открывать новые этапы. Находите и улучшайте клюшки, мячи и перчатки, подходящие вашему стилю игры. Возглавьте еженедельный рейтинг и примите участие в турнирах, чтобы заработать награды и славу. Покажите свое мастерство в испытании «Одним ударом». Также можно сыграть с друзьями из Facebook!
Особенности:
- Увлекательные сетевые поединки с другими игроками в реальном времени.
- Простое управление: потяните и отпустите, чтобы сделать удар!
- Бросайте вызов игрокам со всего мира, чтобы выиграть их призы и монеты!
- Вас ждет более 35 полей для гольфа с безумными и веселыми особенностями.
- Зарабатывайте сундуки, чтобы получать и улучшать мощное снаряжение для гольфа: драйверы, айроны, сенд-вэйджи, паттеры, мячи и перчатки!
- Проходите постепенно усложняющиеся этапы, пока не доберетесь до вершины!
- Побеждайте в еженедельных лигах, чтобы выиграть сундуки и карты.
- Пройдите три раунда турнира, станьте чемпионом и выиграйте невероятные призы!
- Загоните все мячи и получите особые награды в испытании «Одним ударом»!
- Подключитесь к Facebook, чтобы отправлять и получать подарки!
- Играйте в сетевые матчи с друзьями и родственниками!
- Исправления ошибок и улучшение игрового процесса.
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Отзывы о программе Mini Golf King
Admin
Отзывов о программе Mini Golf King 3.41 пока нет, можете добавить...