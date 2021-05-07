Mini Golf King для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.41 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Симуляторы - Онлайн клиенты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 478 | Статистика
Размер:95,86 Мб
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Mini Golf King - симулятор мини-гольфа в котором вас ждут уникальные приключения и испытания. Присутствует возможность играть играть с гольфистами со всего мира, посещать роскошные поля и участвовать в сетевых матчах в реальном времени!

Выигрывайте и собирайте призы, чтобы открывать новые этапы. Находите и улучшайте клюшки, мячи и перчатки, подходящие вашему стилю игры. Возглавьте еженедельный рейтинг и примите участие в турнирах, чтобы заработать награды и славу. Покажите свое мастерство в испытании «Одним ударом». Также можно сыграть с друзьями из Facebook!

Особенности:

  • Увлекательные сетевые поединки с другими игроками в реальном времени.
  • Простое управление: потяните и отпустите, чтобы сделать удар!
  • Бросайте вызов игрокам со всего мира, чтобы выиграть их призы и монеты!
  • Вас ждет более 35 полей для гольфа с безумными и веселыми особенностями.
  • Зарабатывайте сундуки, чтобы получать и улучшать мощное снаряжение для гольфа: драйверы, айроны, сенд-вэйджи, паттеры, мячи и перчатки!
  • Проходите постепенно усложняющиеся этапы, пока не доберетесь до вершины!
  • Побеждайте в еженедельных лигах, чтобы выиграть сундуки и карты.
  • Пройдите три раунда турнира, станьте чемпионом и выиграйте невероятные призы!
  • Загоните все мячи и получите особые награды в испытании «Одним ударом»!
  • Подключитесь к Facebook, чтобы отправлять и получать подарки!
  • Играйте в сетевые матчи с друзьями и родственниками!
Что нового в Mini Golf King 3.41?
  • Исправления ошибок и улучшение игрового процесса.
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