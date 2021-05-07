Mini Golf King - симулятор мини-гольфа в котором вас ждут уникальные приключения и испытания. Присутствует возможность играть играть с гольфистами со всего мира, посещать роскошные поля и участвовать в сетевых матчах в реальном времени!

Выигрывайте и собирайте призы, чтобы открывать новые этапы. Находите и улучшайте клюшки, мячи и перчатки, подходящие вашему стилю игры. Возглавьте еженедельный рейтинг и примите участие в турнирах, чтобы заработать награды и славу. Покажите свое мастерство в испытании «Одним ударом». Также можно сыграть с друзьями из Facebook!

Особенности: