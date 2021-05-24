Hackers для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.210 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Trickster Arts
|Категории:
|Стратегии - Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 594 | Статистика
|Размер:
|81,55 Мб
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Hackers - отличная возможность поробовать попробовать себя в роли самого настоящего хакера. Ваша задача разработать свою виртуальную 3D сеть, обеспечить ее необходимой защитой от внешних угроз, а затем приступить к взлому различных объектов по всему миру.
Прийдется компилировать и разрабатывать программы, расширять архитектуру своей сети и улучшать уже существующие элементы, майнить биткоины (ну куда же без этого любому хакеру?), отбиваться от других хакеров и самому атаковать другие сети.
Даркнет никогда не был таким доступным! Улучшайте свою репутацию хакера, и сражайтесь за свою страну в Первой Мировой Кибервойне.
Ключевые особенности:
- Взлом сетей других хакеров по всему миру.
- Развивай и улучшай свои хакерские утилиты.
- Строй и совершенствуй свою 3D сетевую архитектуру.
- Используй различные программы и стратегии взлома.
- Выбирай свой подход к проникновению - грубая сила или невидимость.
- Узнай на собственном опыте об активистских и террористических миссиях, безопасности.
- Поддержи свою страну в войне.
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