Hackers для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.210 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Стратегии - Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 594 | Статистика
Размер:81,55 Мб
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Hackers - отличная возможность поробовать попробовать себя в роли самого настоящего хакера. Ваша задача разработать свою виртуальную 3D сеть, обеспечить ее необходимой защитой от внешних угроз, а затем приступить к взлому различных объектов по всему миру.

Прийдется компилировать и разрабатывать программы, расширять архитектуру своей сети и улучшать уже существующие элементы, майнить биткоины (ну куда же без этого любому хакеру?), отбиваться от других хакеров и самому атаковать другие сети.

Даркнет никогда не был таким доступным! Улучшайте свою репутацию хакера, и сражайтесь за свою страну в Первой Мировой Кибервойне.

Ключевые особенности:

  • Взлом сетей других хакеров по всему миру.
  • Развивай и улучшай свои хакерские утилиты.
  • Строй и совершенствуй свою 3D сетевую архитектуру.
  • Используй различные программы и стратегии взлома.
  • Выбирай свой подход к проникновению - грубая сила или невидимость.
  • Узнай на собственном опыте об активистских и террористических миссиях, безопасности.
  • Поддержи свою страну в войне.
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