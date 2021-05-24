Hackers - отличная возможность поробовать попробовать себя в роли самого настоящего хакера. Ваша задача разработать свою виртуальную 3D сеть, обеспечить ее необходимой защитой от внешних угроз, а затем приступить к взлому различных объектов по всему миру.

Прийдется компилировать и разрабатывать программы, расширять архитектуру своей сети и улучшать уже существующие элементы, майнить биткоины (ну куда же без этого любому хакеру?), отбиваться от других хакеров и самому атаковать другие сети.

Даркнет никогда не был таким доступным! Улучшайте свою репутацию хакера, и сражайтесь за свою страну в Первой Мировой Кибервойне.

Ключевые особенности: