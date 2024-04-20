OrgMySport для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.16.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 794 | Статистика
Размер:59.01 Мб
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OrgMySport - удобное приложение, с помощью которого можно быстро и легко найти игрока или вступить в команду. Пользователю доступна огромная база спортивных площадок с подробной информацией и фотографиями.

Также присутствует возможность узнавать об интересных спортивных событиях в своем городе, принимать участие в соревнованиях или устраивать собственные, знакомиться с единомышленниками, заниматься любимыми видами спорта с вместе с ними.

Занимайтесь спортом там, где вам удобно, находите новых друзей и принимайте участие в спортивных мероприятиях!

С приложением вам доступны все виды спорта и интересные спортивные мероприятия по всей России! Хоккей, баскетбол, волейбол, кудо, нарды и еще 200 видов спорта - выбирай свою игру! Присоединяйся к команде: будь новичком или тренером, игроком или болельщиком. Играй! Живи спортом с OrgMySport!

Ключевые особенности:

  • Программа позволяет легко найти игрока или вступить в команду.
  • Предоставляет доступ к огромной базе спортивных площадок с подробной информацией и фотографиями.
  • Позволяет узнавать об интересных спортивных событиях в твоем городе, принимай участие в соревнованиях или устраивай свои.
  • Дает возможность знакомься с единомышленниками, играть вместе с ними.
  • Позволяет заниматься спортом там, где тебе удобно, найти новых друзей и принять участие в спортивных мероприятиях.
Что нового в OrgMySport 1.16.4?
  • Исправлены ошибки в работе приложения.
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