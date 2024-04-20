OrgMySport для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.16.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|orgmysport
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 794 | Статистика
|Размер:
|59.01 Мб
|СКАЧАТЬ
OrgMySport - удобное приложение, с помощью которого можно быстро и легко найти игрока или вступить в команду. Пользователю доступна огромная база спортивных площадок с подробной информацией и фотографиями.
Также присутствует возможность узнавать об интересных спортивных событиях в своем городе, принимать участие в соревнованиях или устраивать собственные, знакомиться с единомышленниками, заниматься любимыми видами спорта с вместе с ними.
Занимайтесь спортом там, где вам удобно, находите новых друзей и принимайте участие в спортивных мероприятиях!
С приложением вам доступны все виды спорта и интересные спортивные мероприятия по всей России! Хоккей, баскетбол, волейбол, кудо, нарды и еще 200 видов спорта - выбирай свою игру! Присоединяйся к команде: будь новичком или тренером, игроком или болельщиком. Играй! Живи спортом с OrgMySport!
Ключевые особенности:
- Программа позволяет легко найти игрока или вступить в команду.
- Предоставляет доступ к огромной базе спортивных площадок с подробной информацией и фотографиями.
- Позволяет узнавать об интересных спортивных событиях в твоем городе, принимай участие в соревнованиях или устраивай свои.
- Дает возможность знакомься с единомышленниками, играть вместе с ними.
- Позволяет заниматься спортом там, где тебе удобно, найти новых друзей и принять участие в спортивных мероприятиях.
- Исправлены ошибки в работе приложения.
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