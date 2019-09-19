OrgMySport для iOS

OrgMySport для iPhone, iPad

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Описание OrgMySport для iPhone, iPadОписание   Скачать OrgMySport для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (0 Кб) Скриншоты OrgMySport для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика OrgMySport для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о OrgMySport для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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OrgMySport – незаменимое приложение для влюбленных в спорт, с которым тебе доступны все виды спорта и интересные спортивные мероприятия по всей России! Хоккей, баскетбол, волейбол, кудо, нарды и еще 200 видов спорта - выбирай свою игру! Присоединяйся к команде: будь новичком или тренером, игроком или болельщиком.

Ключевые особенности:

  • Программа позволяет легко найти игрока или вступить в команду. Играй с новыми друзьями!
  • Предоставляет доступ к огромной базе спортивных площадок с подробной информацией и фотографиями. Выбирай лучшие места или добавляй новые!
  • Позволяет узнавать об интересных спортивных событиях в твоем городе, принимай участие в соревнованиях или устраивай свои.
  • Дает возможность знакомься с единомышленниками, играть вместе с ними. Делись впечатлениями в чате!
  • Позволяет заниматься спортом там, где тебе удобно, найти новых друзей и принять участие в спортивных мероприятиях!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Что нового в OrgMySport для iPhone, iPad?
  • Новый дизайн чатов сделает Ваше общение еще приятнее.
  • Добавленные фильтры при поиске помогут найти то, что подходит именно Вам.
OrgMySport
OrgMySport
OrgMySport
OrgMySport
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 68
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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Отзывы о программе OrgMySport

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