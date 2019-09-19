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4.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 OrgMySport – незаменимое приложение для влюбленных в спорт, с которым тебе доступны все виды спорта и интересные спортивные мероприятия по всей России! Хоккей, баскетбол, волейбол, кудо, нарды и еще 200 видов спорта - выбирай свою игру! Присоединяйся к команде: будь новичком или тренером, игроком или болельщиком. Ключевые особенности: Программа позволяет легко найти игрока или вступить в команду. Играй с новыми друзьями!

Предоставляет доступ к огромной базе спортивных площадок с подробной информацией и фотографиями. Выбирай лучшие места или добавляй новые!

Позволяет узнавать об интересных спортивных событиях в твоем городе, принимай участие в соревнованиях или устраивай свои.

Дает возможность знакомься с единомышленниками, играть вместе с ними. Делись впечатлениями в чате!

Позволяет заниматься спортом там, где тебе удобно, найти новых друзей и принять участие в спортивных мероприятиях! Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app OrgMySport для Android Что нового в OrgMySport для iPhone, iPad?

Новый дизайн чатов сделает Ваше общение еще приятнее.

Добавленные фильтры при поиске помогут найти то, что подходит именно Вам.