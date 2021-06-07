AirBrush для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.10.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MEITU
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 682 | Статистика
|Размер:
|77,14 Мб
|СКАЧАТЬ
AirBrush - отличный фоторедактор, который предлагает пользователю простые в использовании и функциональные инструменты для редактирования фотографий, способных придать вашим снимкам идеальный стиль.
Основные возможности:
- Удаление прыщей и пятен на коже.
- Выравнивание тона кожи.
- Отбеливание зубов.
- Расширение или сдвиг улыбки.
- Увеличение губ и глаз.
- Добавить яркости глазам.
- Расширение или уменьшение любой черты лица.
- Смещение положения черт лица.
- Добавление объема своим волосам.
- Инструмент растяжения для дополнительной высоты.
- Добавление глубины с инструментом размытия.
- Добавление рамок для фотографий с виньетками.
- Обрезка фотографий.
- Управление цветом и светом.
- Тематические фильтры и световые эффекты
- Публикация фотографий в любимых социальных сетях.
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Это обновление включает в себя улучшение производительности приложения и исправления некоторых ошибок.
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Admin
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