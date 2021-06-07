AirBrush для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.10.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 682 | Статистика
Размер:77,14 Мб
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AirBrush - отличный фоторедактор, который предлагает пользователю простые в использовании и функциональные инструменты для редактирования фотографий, способных придать вашим снимкам идеальный стиль.

Основные возможности:

  • Удаление прыщей и пятен на коже.
  • Выравнивание тона кожи.
  • Отбеливание зубов.
  • Расширение или сдвиг улыбки.
  • Увеличение губ и глаз.
  • Добавить яркости глазам.
  • Расширение или уменьшение любой черты лица.
  • Смещение положения черт лица.
  • Добавление объема своим волосам.
  • Инструмент растяжения для дополнительной высоты.
  • Добавление глубины с инструментом размытия.
  • Добавление рамок для фотографий с виньетками.
  • Обрезка фотографий.
  • Управление цветом и светом.
  • Тематические фильтры и световые эффекты
  • Публикация фотографий в любимых социальных сетях.
Что нового в AirBrush 4.10.4?

  • Это обновление включает в себя улучшение производительности приложения и исправления некоторых ошибок.

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