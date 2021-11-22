SigmaCAD для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Платная | Цена: $25.00
|Версия:
|1.3.4.299 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Vlad Volkov
|Категория:
|Чертеж, САПР
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 581 | Статистика
|Размер:
|14,46 Мб
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SigmaCAD - приложение которое предназначено для выполнения типичных вычислений при проектировании систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, теплоснабжения, холодоснабжения и других, наиболее часто встречающихся при разработке инженерных систем в строительстве и энергетике.
Методики расчетов взяты из "золотого фонда" технической литературы эпохи Советского Союза, современной технической нормативной литературы, а также научно-популярных журналов, например, "Энергетика и ТЭК" (рубрика "Наука для практики"). Все расчеты сделаны максимально универсальными для применения в любой стране. Некоторые расчеты, например, такие как билинейная интерполяция, интерполяция таблиц (целиком) или текстовый калькулятор - могут быть полезны всем и использованы для любых целей.
Встроенный арифметический текстовый Калькулятор, адаптированный для инженерных вычислений или расчета списков любых математических выражений во внешних файлах (формата *.txt), в которых реализован механизм ссылок аналогично Excel. Дает возможность создавать любые расчеты сразу в оформленном виде, показывая ход расчета, и затем использовать многократно. В меню можно добавить свои шаблоны формул и мн.др. Рассчитана на использование для проектирования по типу "на каждый день".
Основные отличия программы:
- В каждом расчете максимально реализованы как прямая так и все возможные обратные задачи (всего 296 "маленьких" вычислительных расчетов);
- В каждом расчете предусмотрена возможность в качестве исходных данных использовать значения или результат(ы) из другого расчета с помощью простого механизма ссылок;
- Реализована возможность объединять используемые расчеты в проекты и одновременно их открывать, закрывать, рассчитывать, сохранять или оформлять;
- Встроенный арифметический текстовый Калькулятор, адаптированный для инженерных вычислений или расчета списков любых математических выражений во внешних файлах (формата *.txt), в которых реализован механизм ссылок аналогично Excel;
- Весь текст, используемый программой, хранится в открытом (текстовом) формате и его можно изменить по своему усмотрению;
- Настраиваемые шрифты и цвета в 24-х полях вывода текстовой информации;
- Каждый расчет можно сопроводить любым количеством картинок (схем, чертежей, скриншотов из книг и т.д.) формата jpeg или bmp.
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Отзывы о программе SigmaCAD
Игорь про SigmaCAD 1.2.1.722 [20-11-2021]
Толково сделанная программа, поможет проектировщикам, автор талант.
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