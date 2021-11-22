SigmaCAD - приложение которое предназначено для выполнения типичных вычислений при проектировании систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, теплоснабжения, холодоснабжения и других, наиболее часто встречающихся при разработке инженерных систем в строительстве и энергетике.

Методики расчетов взяты из "золотого фонда" технической литературы эпохи Советского Союза, современной технической нормативной литературы, а также научно-популярных журналов, например, "Энергетика и ТЭК" (рубрика "Наука для практики"). Все расчеты сделаны максимально универсальными для применения в любой стране. Некоторые расчеты, например, такие как билинейная интерполяция, интерполяция таблиц (целиком) или текстовый калькулятор - могут быть полезны всем и использованы для любых целей.

Встроенный арифметический текстовый Калькулятор, адаптированный для инженерных вычислений или расчета списков любых математических выражений во внешних файлах (формата *.txt), в которых реализован механизм ссылок аналогично Excel. Дает возможность создавать любые расчеты сразу в оформленном виде, показывая ход расчета, и затем использовать многократно. В меню можно добавить свои шаблоны формул и мн.др. Рассчитана на использование для проектирования по типу "на каждый день".

Основные отличия программы: