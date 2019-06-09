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MediBang Paint 17.1.1 для Android
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MediBang Paint - бесплатное приложение для рисования и создания комиксов, которое включает в себя более 1000 видов разнообразных инструментов для иллюстраторов и художников, как например кисти, шрифты, растровые изображения, инструменты для комиксов и фоны и другие материалы. Благодаря облачной синхронизации и кроссплатформенности можно легко продолжить начатую работу на другом мобильном устройстве или ПК.
Основные возможности:
- Легкое рисование, возможность без проблем менять цвет и размер кистей, добавлять материалы на холст.
- Простой выбор цвета в режиме HSV.
- 60 бесплатных кистей.
- Наличие таких инструментов рисования, как перо, карандаш, акварель, размытие, смазывание, фигурные перья, акрил, школьная ручка, мягкая пастель и пр.
- Бесплатный доступ к 850 тонам, текстурам, фонам и облачкам текста.
- Возможность перетаскивать на изображение тоны, текстуры и фон. Их также можно поворачивать, менять масштаб и свободно трансформировать.
- Бесплатные шрифты для комиксов.
- Создание панелей для комиксов.
- Возможность на свое усмотрение настраивать ярлыки, облегчая тем самым творческий процесс.
- Наличие направляющих для рисования.
- Коррекция пера.
- Простое редактирование.
- Использование фото для рисования.
- Добавление текста с помощью голосового ввода.
- Возможность работать независимо от места, где вы находитесь.
- Возможность поделиться работой в аккаунтах социальных сетей одним нажатием.
- Встроенная справка.
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|Что нового в MediBang Paint 17.1.1 для Android?
- Исправлены незначительные ошибки.
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Отзывы о программе MediBang Paint
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