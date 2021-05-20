LoPoly для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.32 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 494 | Статистика
Размер:30,25 Мб
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LoPoly скриншот № 4

LoPoly – увлекательная творческая игра с пазлами в низкополигональном стиле, в которой сочетаются раскраска по номерам и пазлы!

Пользователю необходимо складывать фрагменты пазла на свои места по номеру или форме, после чего готовой работой можно поделиться с друзьями в Facebook, Instagram или других соцсетях.

Кроме всего прочего приложение помогает детям развивать зрительно-моторную координацию и различать формы и цифры.

Особенности приложения:

  • Большое количество захватывающих регулярно обновляемых пазлов.
  • На экране будут присутствовать только те части пазла, которые нужны для показанной области. Это существенно упрощает игровой процесс.
  • Автоматически генерируемое видео процесса раскраски, которым затем можно поделиться с друзьями.
  • Помогает детям лучше развивать зрительно-моторную координацию и различать формы и цифры.
Что нового в LoPoly 1.0.32?
  • Улучшения стабильности и производительности
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Отзывы о программе LoPoly

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