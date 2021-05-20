LoPoly для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.32 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Color Apps For Free
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 494 | Статистика
|Размер:
|30,25 Мб
|СКАЧАТЬ
LoPoly – увлекательная творческая игра с пазлами в низкополигональном стиле, в которой сочетаются раскраска по номерам и пазлы!
Пользователю необходимо складывать фрагменты пазла на свои места по номеру или форме, после чего готовой работой можно поделиться с друзьями в Facebook, Instagram или других соцсетях.
Кроме всего прочего приложение помогает детям развивать зрительно-моторную координацию и различать формы и цифры.
Особенности приложения:
- Большое количество захватывающих регулярно обновляемых пазлов.
- На экране будут присутствовать только те части пазла, которые нужны для показанной области. Это существенно упрощает игровой процесс.
- Автоматически генерируемое видео процесса раскраски, которым затем можно поделиться с друзьями.
- Помогает детям лучше развивать зрительно-моторную координацию и различать формы и цифры.
- Улучшения стабильности и производительности
Проверяй знания в интеллектуальной битве за замки. Проводи время с пользой! Доступно 12 000...
Футурама: Миры Будущего – отправляйтесь в увлекательные приключения вместе с героями...
Бесплатный сборник всевозможных математических хитростей, лайфхаков, а также приемов...
Бесплатное приложение для Android-девайсов, которое представляет собой глобальную...
В этом кровавом экшене необходимо установить на свою машину колющее, режущее и стреляющее...
Мобильная увлекательная стратегия для Android, в которой игроку необходимо строить и...
Отзывы о программе LoPoly
Admin
Отзывов о программе LoPoly 1.0.32 пока нет, можете добавить...