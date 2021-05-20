LoPoly – увлекательная творческая игра с пазлами в низкополигональном стиле, в которой сочетаются раскраска по номерам и пазлы!

Пользователю необходимо складывать фрагменты пазла на свои места по номеру или форме, после чего готовой работой можно поделиться с друзьями в Facebook, Instagram или других соцсетях.

Кроме всего прочего приложение помогает детям развивать зрительно-моторную координацию и различать формы и цифры.

Особенности приложения: