Говорящий телефон 2.3.3 для Android
Говорящий телефон – расскажет пользователю о состоянии беспроводных коммуникаций, оповестит, если на устройстве не осталось свободной памяти и во время завершения
Линия Танца 2.0.7 для Android
Линия Танца – в этой игре вам понадобится быстрая реакция и чувство ритма. Проведите линию как можно дальше, тапая по экрану, когда нужно изменить направление
Лунтик. День рождения 1.0.2.7 для Android
Лунтик. День рождения - развивающее приложение для Android-смартфонов и планшетов, которая позволяет в игровой форме развивать малышу вкус, творческие способности,
BlueScreen 1.0.1 для Android
BlueScreen - эта программа поможет перенести Синий Экран Смерти (BSOD) с Windows на ваш Android-коммуникатор
Elven Names 0.3.1 для Android
Elven Names - интересное приложение для Android-коммуникаторов, генерирующее случайным образом благозвучные имена для различных фэнтезийных игр
Говорящий Том 2 5.3.5.16 для Android
Говорящий Том 2 – болтливый кот Том переехал в новую комфортабельную квартиру. Новая мебель, аксессуары, одежда сделали кота более презентабельным и важным. Он