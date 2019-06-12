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Roblox для Android

Roblox 2.388.307917 для Android

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Описание Roblox 2.388.307917 для AndroidОписание   Скачать Roblox 2.388.307917 для AndroidСКАЧАТЬ (90,85 Мб) Скриншоты Roblox 2.388.307917 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Roblox 2.388.307917 для AndroidСтатистика   Отзывы о Roblox 2.388.307917 для AndroidОтзывы (0)  
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Roblox - популярная многопользовательская игровая платформа, объединяющая миллионы пользователей по всему миру, благодаря которой игроки могут придумывать, создавать и осваивать интерактивные 3D-миры.

Присутствует мощный, простой и удобный инструмент для компьютерного дизайна Roblox Studio, позволяющий создавать уникальные трехмерные локации для многопользовательских игр. Игроки могут создавать любые строения, попробовать освоить любую профессию, быть звездами подиума или супергероями - здесь нет никаких ограничений, кроме вашего воображения.

Можно играть со своими друзьями и миллионами других пользователей со всего мира, которые исследуют виртуальные миры в самых разнообразных многопользовательских играх. Также можно создавать своих собственных уникальных персонажей и одевать их по своему усмотрению - доступно бесчисленное множество шляп, рубашек, лиц, а также всевозможных предметов гардероба. Присутствует возможность общаться с друзьями по сети в игровом чате, через личные сообщения и в группах.

Roblox
Roblox
Roblox
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Roblox

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