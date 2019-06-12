Roblox - популярная многопользовательская игровая платформа, объединяющая миллионы пользователей по всему миру, благодаря которой игроки могут придумывать, создавать и осваивать интерактивные 3D-миры.

Присутствует мощный, простой и удобный инструмент для компьютерного дизайна Roblox Studio, позволяющий создавать уникальные трехмерные локации для многопользовательских игр. Игроки могут создавать любые строения, попробовать освоить любую профессию, быть звездами подиума или супергероями - здесь нет никаких ограничений, кроме вашего воображения.

Можно играть со своими друзьями и миллионами других пользователей со всего мира, которые исследуют виртуальные миры в самых разнообразных многопользовательских играх. Также можно создавать своих собственных уникальных персонажей и одевать их по своему усмотрению - доступно бесчисленное множество шляп, рубашек, лиц, а также всевозможных предметов гардероба. Присутствует возможность общаться с друзьями по сети в игровом чате, через личные сообщения и в группах.