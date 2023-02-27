База знаний для WoT для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 11
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский, Греческий
|Разработчик:
|Evgenii Bryl
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 10 829 | Статистика
|Размер:
|585,55 Мб
World of Tanks База знаний – приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой базу знаний по популярной игре World of Tanks.
Пользователю предлагается развернутая информация по танкам всех наций (включая премиумные и подарочные танки), ходовым характеристикам, радиостанциям, двигателям, башням и орудиям, совместимости дополнительного оборудования и расходных материалов. Также имеется описание игровых карт, боевых достижений, умений и навыков экипажа. Технику можно сравнивать с другими танками, независимо от комплектации.
Приложение не требует доступа к сети и работает офлайн.
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