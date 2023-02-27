World of Tanks База знаний – приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой базу знаний по популярной игре World of Tanks.

Пользователю предлагается развернутая информация по танкам всех наций (включая премиумные и подарочные танки), ходовым характеристикам, радиостанциям, двигателям, башням и орудиям, совместимости дополнительного оборудования и расходных материалов. Также имеется описание игровых карт, боевых достижений, умений и навыков экипажа. Технику можно сравнивать с другими танками, независимо от комплектации.

Приложение не требует доступа к сети и работает офлайн.