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База знаний для WoT для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 11
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский, Греческий
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 10 829 | Статистика
Размер:585,55 Мб
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World of Tanks База знаний – приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой базу знаний по популярной игре World of Tanks.

Пользователю предлагается развернутая информация по танкам всех наций (включая премиумные и подарочные танки), ходовым характеристикам, радиостанциям, двигателям, башням и орудиям, совместимости дополнительного оборудования и расходных материалов. Также имеется описание игровых карт, боевых достижений, умений и навыков экипажа. Технику можно сравнивать с другими танками, независимо от комплектации.  

Приложение не требует доступа к сети и работает офлайн. 

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