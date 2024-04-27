codeSpark Академия с Foos для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.12.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|codeSpark
|Категории:
|Программирование - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 889 | Статистика
|Размер:
|96.77 Мб
|СКАЧАТЬ
codeSpark Академия с Foos – приложение для обучения программированию детей от 4 до 9 лет! Программа позволяет ребенку учить основы компьютерного программирования с помощью различных видов интерактивной обучающей деятельности, включая головоломки, игры, творческие проекты, создание собственного игрового дизайна (обучение может проходить под наблюдением родителей).
Ключевые особенности:
- Изучение ключевых понятий программирования с возможностью из самостоятельного применения в собственных проектах в Foo Studio.
- Ежедневные персонализированные занятия, основанные на прогрессе ребёнка.
- Учебный план разработан на основе сотрудничества и исследований, проведённых MIT и Принстонском университете.
- Можно обучаться без наличия навыков чтения.
- Идеально подходит для дошкольников, испытывающих проблемы с чтением и концентрацией внимания.
- Поддерживает 3 отдельных профиля для детей.
- Отсутствует сбор личных данных Вашего ребёнка.
- Отсутствие рекламы или микро-транзакций.
Скоро: Космический квест. 14 совершенно новых, невероятных предметов поднимают детские игры и истории программистов на новый уровень благодаря конкурсам и нашим самым большим главным призам.
- Space Quest дебютирует 1 мая 2024 года, но AstroFoo Вэл и Alien PetFoo теперь доступны во всех творческих режимах.
- И, как всегда, последние оптимизации и исправления ошибок делают создание еще проще.
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