codeSpark Академия с Foos – приложение для обучения программированию детей от 4 до 9 лет! Программа позволяет ребенку учить основы компьютерного программирования с помощью различных видов интерактивной обучающей деятельности, включая головоломки, игры, творческие проекты, создание собственного игрового дизайна (обучение может проходить под наблюдением родителей).

Ключевые особенности: