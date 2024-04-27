codeSpark Академия с Foos для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.12.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Программирование - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 889 | Статистика
Размер:96.77 Мб
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codeSpark Академия с Foos – приложение для обучения программированию детей от 4 до 9 лет! Программа позволяет ребенку учить основы компьютерного программирования с помощью различных видов интерактивной обучающей деятельности, включая головоломки, игры, творческие проекты, создание собственного игрового дизайна (обучение может проходить под наблюдением родителей).

Ключевые особенности:

  • Изучение ключевых понятий программирования с возможностью из самостоятельного применения в собственных проектах в Foo Studio.
  • Ежедневные персонализированные занятия, основанные на прогрессе ребёнка.
  • Учебный план разработан на основе сотрудничества и исследований, проведённых MIT и Принстонском университете.
  • Можно обучаться без наличия навыков чтения.
  • Идеально подходит для дошкольников, испытывающих проблемы с чтением и концентрацией внимания.
  • Поддерживает 3 отдельных профиля для детей.
  • Отсутствует сбор личных данных Вашего ребёнка.
  • Отсутствие рекламы или микро-транзакций.
Что нового в codeSpark Академия с Foos 4.12.00?

Скоро: Космический квест. 14 совершенно новых, невероятных предметов поднимают детские игры и истории программистов на новый уровень благодаря конкурсам и нашим самым большим главным призам.

  • Space Quest дебютирует 1 мая 2024 года, но AstroFoo Вэл и Alien PetFoo теперь доступны во всех творческих режимах.
  • И, как всегда, последние оптимизации и исправления ошибок делают создание еще проще.
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