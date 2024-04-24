WallpapersCraft для Android
|Оценка:
|4.13/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.41.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WallpapersCraft
|Категории:
|другое - Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 976 | Статистика
|Размер:
|87.95 Мб
|СКАЧАТЬ
WallpapersCraft - сборник высококачественных Full HD и 4K обоев для абсолютно любых устройств. Все изображения оптимизированы для всех самых популярных разрешений (2160x3840, 1440x2560, 1080x1920, 720x1280, 540x960, 480x800 и др.).
Приложение точно определяет и подбирает обои для экранов устройств следующих производителей: Samsung, Sony, LG, Lenovo, HTC, ASUS, Alcatel, Huawei, Meizu, Xiaomi и другие.
Ключевые особенности:
- Отображаются только подходящие под размер вашего экрана обои.
- Все изображения высокого качества (HQ) и различных разрешений.
- Поддержка любых устройств, включая устройства с большими экранами: 1080x1920 px (Full HD, 1080p) и 2160x3840 px (Ultra HD, 4K).
- Ручная нарезка обоев под ваш экран.
- Новые обои каждый час.
- Экономия заряда батареи и ресурсов.
- Актуальные обои на данный момент.
- Популярные категории и теги к ним (3D графика, абстракция, животные, аниме (манга), машины, города, фэнтези, цветы, еда, фото обои с людьми и пр).
- Возможность использовать как на смартфонах, так и планшетах.
- Исправили ошибки и повысили стабильность работы приложения
Внушительная коллекция живых HD обоев и 3D тем для смартфонов и планшетов под управлением...
Бесплатное приложение от Google, которое предоставляет пользователю доступ к огромной...
Zedge Ringtones & Wallpapers 8.34.3
Zedge Ringtones & Wallpapers – одно приложение позволит изменить внешний вид ОС и звучание вашего...
Простое и удобное приложение по подбору обоев для мобильных устройств на платформе Android....
Красивые и эффектные HD-обои для вашего мобильного Android-устройства, благодаря которому...
Juice live wallpaper – превратите ваше устройство в бокал, наполненный свежим и сочным фруктовым...
Отзывы о программе WallpapersCraft
Admin
Отзывов о программе WallpapersCraft 3.41.01 пока нет, можете добавить...