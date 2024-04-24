WallpapersCraft - сборник высококачественных Full HD и 4K обоев для абсолютно любых устройств. Все изображения оптимизированы для всех самых популярных разрешений (2160x3840, 1440x2560, 1080x1920, 720x1280, 540x960, 480x800 и др.).

Приложение точно определяет и подбирает обои для экранов устройств следующих производителей: Samsung, Sony, LG, Lenovo, HTC, ASUS, Alcatel, Huawei, Meizu, Xiaomi и другие.

Ключевые особенности: