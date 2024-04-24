WallpapersCraft для Android

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Оценка: 4.13/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.41.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Персонализация
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 976 | Статистика
Размер:87.95 Мб
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WallpapersCraft - сборник высококачественных Full HD и 4K обоев для абсолютно любых устройств. Все изображения оптимизированы для всех самых популярных разрешений (2160x3840, 1440x2560, 1080x1920, 720x1280, 540x960, 480x800 и др.).

Приложение точно определяет и подбирает обои для экранов устройств следующих производителей: Samsung, Sony, LG, Lenovo, HTC, ASUS, Alcatel, Huawei, Meizu, Xiaomi и другие.

Ключевые особенности:

  • Отображаются только подходящие под размер вашего экрана обои.
  • Все изображения высокого качества (HQ) и различных разрешений.
  • Поддержка любых устройств, включая устройства с большими экранами: 1080x1920 px (Full HD, 1080p) и 2160x3840 px (Ultra HD, 4K).
  • Ручная нарезка обоев под ваш экран.
  • Новые обои каждый час.
  • Экономия заряда батареи и ресурсов.
  • Актуальные обои на данный момент.
  • Популярные категории и теги к ним (3D графика, абстракция, животные, аниме (манга), машины, города, фэнтези, цветы, еда, фото обои с людьми и пр).
  • Возможность использовать как на смартфонах, так и планшетах.
Что нового в WallpapersCraft 3.41.01?
  • Исправили ошибки и повысили стабильность работы приложения
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