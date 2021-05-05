Анекдоты обо всем для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Литература
Загрузок (сегодня/всего):0 / 727 | Статистика
Размер:45,83 Мб
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Анекдоты обо всем - сборник анекдотов, который содержит более 130 000 смешных анекдотов и цитат на популярные темы. Присутствует возможность работы без подключения к сети Интернет, поддерживается режим "ночного чтения".

Также приложения запоминает, где вы остановились для каждой категории. Благодаря этому вы сможете позже возобновить чтение с того же места. Есть возможность поделиться анекдотом.

Сборник включает в себя анекдоты на такие темы:

  • Анекдоты о животных.
  • Черный юмор.
  • Сказочные анекдоты.
  • Анекдоты про евреев.
  • Криминальные анекдоты.
  • Анекдоты о Поручике Ржевском.
  • Про женщин.
  • Анекдоты о Штирлице.
  • Анекдоты о вселенной WOW.
  • Анекдоты о киногероях.
  • Анекдоты о алкоголиках и многие др.
Что нового в Анекдоты обо всем 2.2.10?
  • Добавлена поддержка Android 11
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