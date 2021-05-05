Анекдоты обо всем для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|DreamSolutions
|Категория:
|Литература
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 727 | Статистика
|Размер:
|45,83 Мб
|СКАЧАТЬ
Анекдоты обо всем - сборник анекдотов, который содержит более 130 000 смешных анекдотов и цитат на популярные темы. Присутствует возможность работы без подключения к сети Интернет, поддерживается режим "ночного чтения".
Также приложения запоминает, где вы остановились для каждой категории. Благодаря этому вы сможете позже возобновить чтение с того же места. Есть возможность поделиться анекдотом.
Сборник включает в себя анекдоты на такие темы:
- Анекдоты о животных.
- Черный юмор.
- Сказочные анекдоты.
- Анекдоты про евреев.
- Криминальные анекдоты.
- Анекдоты о Поручике Ржевском.
- Про женщин.
- Анекдоты о Штирлице.
- Анекдоты о вселенной WOW.
- Анекдоты о киногероях.
- Анекдоты о алкоголиках и многие др.
- Добавлена поддержка Android 11
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Отзывы о программе Анекдоты обо всем
Admin
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