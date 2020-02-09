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EventLogChannelsView для Windows

EventLogChannelsView 1.20

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Описание EventLogChannelsView 1.20Описание   Скачать EventLogChannelsView 1.20СКАЧАТЬ (70 Кб) Скриншоты EventLogChannelsView 1.20Скриншоты (2)   Статистика EventLogChannelsView 1.20Статистика   Отзывы о EventLogChannelsView 1.20Отзывы (0)  
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EventLogChannelsView - небольшая портативная, простая в использовании утилита, которая отображает список всех каналов журнала событий в операционной системе и предоставляет массу полезной информации, как например название канала, имя файла журнала событий, статус (включен или отключен), текущее количество событий в канале и пр.

Присутствует возможность выполнять операции одновременно с несколькими каналами: включать/отключать каналы, устанавливать максимальный размер файлов и очищать все события, сохраненные в каналах. Присутствует поддержка командной строки.

EventLogChannelsView
EventLogChannelsView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 259
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе EventLogChannelsView

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