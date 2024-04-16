Lingvist для Android
|Оценка:
|1.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.110.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Lingvist Technologies
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 413 | Статистика
|Размер:
|24.64 Мб
|СКАЧАТЬ
Lingvist - инновационное приложение, которое предлагает верный способ повысить уровень владения иностранными языками. Благодаря использованию нейронных сетей, данное приложение позволяет быстро и точно оценить уровень знаний пользователя, чтобы начать обучение с нужного уровня.
Учите новые слова и повторяйте выученные в практических примерах, а также закрепляйте пройденный материал с помощью заданий.
Ключевые возможности:
- Курсы английского и французского языков;
- Адаптация под уровень владения языком пользователя в реальном времени;
- Изучение слов (4000+) в порядке частотности на примере предложений из каждодневной жизни, составленных лингвистами;
- Контекстуальные грамматические подсказки и упражнения;
- Приближенный к естественному компьютерный голос;
- Несколько уровней изучения грамматики.
- Просмотр текущих и уже выполненных заданий.
- Режим распознавания речи;
- Отслеживание прогресса;
- Ночной режим экрана.
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Admin
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