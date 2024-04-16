Lingvist для Android

Описание
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Оценка: 1.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.110.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 413 | Статистика
Размер:24.64 Мб
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Lingvist - инновационное приложение, которое предлагает верный способ повысить уровень владения иностранными языками. Благодаря использованию нейронных сетей, данное приложение позволяет быстро и точно оценить уровень знаний пользователя, чтобы начать обучение с нужного уровня.

Учите новые слова и повторяйте выученные в практических примерах, а также закрепляйте пройденный материал с помощью заданий.

Ключевые возможности:

  • Курсы английского и французского языков;
  • Адаптация под уровень владения языком пользователя в реальном времени;
  • Изучение слов (4000+) в порядке частотности на примере предложений из каждодневной жизни, составленных лингвистами;
  • Контекстуальные грамматические подсказки и упражнения;
  • Приближенный к естественному компьютерный голос;
  • Несколько уровней изучения грамматики.
  • Просмотр текущих и уже выполненных заданий.
  • Режим распознавания речи;
  • Отслеживание прогресса;
  • Ночной режим экрана.
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