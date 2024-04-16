Lingvist - инновационное приложение, которое предлагает верный способ повысить уровень владения иностранными языками. Благодаря использованию нейронных сетей, данное приложение позволяет быстро и точно оценить уровень знаний пользователя, чтобы начать обучение с нужного уровня.

Учите новые слова и повторяйте выученные в практических примерах, а также закрепляйте пройденный материал с помощью заданий.

Ключевые возможности: