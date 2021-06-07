Программы для Android » Игры » Головоломки » Сокровища Пиратов 2.0.0.101

Сокровища Пиратов для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.53/5 голосов - 25
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.0.101 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 272 | Статистика
Размер:117,18 Мб
СКАЧАТЬ
Сокровища Пиратов скриншот № 2
Сокровища Пиратов скриншот № 3
Сокровища Пиратов скриншот № 4

Сокровища Пиратов - увлекательная игра для Android в жанре "три в ряд", в которой перед игроком стоит задача разгадать тайну старинной карты и найти путь к пиратским сокровищам. Доступно огромное количество игровых уровней, различных бустеров, уникальных локаций, побочные задания и многое другое.

Ищите старинные карты и, следуя их указаниям, проходите увлекательные уровни и логические головоломки в жанре три в ряд, чтобы отыскать несметные богатства.

Ключевые особенности:

  • Яркая графика;
  • Отличное музыкальное сопровождение;
  • Возможность соревноваться с друзьями за звание самого успешного и богатого охотника за сокровищами;
  • Игра в жанре 3 в ряд;
  • Огромное количество игровых уровней;
  • Отчаянная команда морских волков;
  • Уникальные локации.
  • Побочные задания и многое другое.
Что нового в Сокровища Пиратов 2.0.0.101?
  • Улучшена производительность игры
  • Исправлены мелкие ошибки
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

скачать Best FiendsBest Fiends 9.4.0

Best Fiends – помогите маленьким букашкам справиться с последствиями космической катастрофы....

скачать Зума Легенда - Marble LegendЗума Легенда - Marble Legend 6.6.3107

Зума Легенда - Marble Legend – по экрану движется лента с шариками разных цветов, три шарика...

скачать FishdomFishdom 5.72.0

Вдохните поглубже и окунитесь в увлекательную головоломку для смартфонов и планшетов под...

скачать Doodle AlchemyDoodle Alchemy 1.4.3

Doodle Alchemy – красивая и необычная головоломка, где вам предстоит создавать новые элементы....

скачать Candy Crush Soda SagaCandy Crush Soda Saga 1.194.7

Candy Crush Soda Saga – сочная головоломка потребует у вас соединять и смешивать аппетитные...

скачать Сокровища ПиратовСокровища Пиратов 2.0.0.95

Бесплатная головоломка в жанре "три в ряд", которая окунет игрока с головой в пиратскую...

Отзывы о программе Сокровища Пиратов

Admin

Отзывов о программе Сокровища Пиратов 2.0.0.101 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв