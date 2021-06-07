Сокровища Пиратов - увлекательная игра для Android в жанре "три в ряд", в которой перед игроком стоит задача разгадать тайну старинной карты и найти путь к пиратским сокровищам. Доступно огромное количество игровых уровней, различных бустеров, уникальных локаций, побочные задания и многое другое.

Ищите старинные карты и, следуя их указаниям, проходите увлекательные уровни и логические головоломки в жанре три в ряд, чтобы отыскать несметные богатства.

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