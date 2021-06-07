Сокровища Пиратов для Android
|Оценка:
|3.53/5 голосов - 25
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0.101 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TAPCLAP
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 272 | Статистика
|Размер:
|117,18 Мб
|СКАЧАТЬ
Сокровища Пиратов - увлекательная игра для Android в жанре "три в ряд", в которой перед игроком стоит задача разгадать тайну старинной карты и найти путь к пиратским сокровищам. Доступно огромное количество игровых уровней, различных бустеров, уникальных локаций, побочные задания и многое другое.
Ищите старинные карты и, следуя их указаниям, проходите увлекательные уровни и логические головоломки в жанре три в ряд, чтобы отыскать несметные богатства.
Ключевые особенности:
- Яркая графика;
- Отличное музыкальное сопровождение;
- Возможность соревноваться с друзьями за звание самого успешного и богатого охотника за сокровищами;
- Игра в жанре 3 в ряд;
- Огромное количество игровых уровней;
- Отчаянная команда морских волков;
- Уникальные локации.
- Побочные задания и многое другое.
- Улучшена производительность игры
- Исправлены мелкие ошибки
Best Fiends – помогите маленьким букашкам справиться с последствиями космической катастрофы....
Зума Легенда - Marble Legend 6.6.3107
Зума Легенда - Marble Legend – по экрану движется лента с шариками разных цветов, три шарика...
Вдохните поглубже и окунитесь в увлекательную головоломку для смартфонов и планшетов под...
Doodle Alchemy – красивая и необычная головоломка, где вам предстоит создавать новые элементы....
Candy Crush Soda Saga – сочная головоломка потребует у вас соединять и смешивать аппетитные...
Бесплатная головоломка в жанре "три в ряд", которая окунет игрока с головой в пиратскую...
Отзывы о программе Сокровища Пиратов
Admin
Отзывов о программе Сокровища Пиратов 2.0.0.101 пока нет, можете добавить...