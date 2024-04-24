2048 для Android
|Оценка:
|3.20/5 голосов - 28
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Androbaby
|Категории:
|Логические - Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 938 | Статистика
|Размер:
|4.4 Мб
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2048 - классическая головоломка для Android, в которой игроку нужно соединять плитки с числами, чтобы достичь числа 2048. Доступно несколько видов игровых полей: классическое (4х4), большое (5х5), очень большое (6х6) и огромное (8х8).
Правила игры очень просты - передвигая квадраты в одном направлении, вы будете получать еще один квадрат ценностью два очка. Соединяя два квадрата одинакового значения, вы получите новый с их суммой.
Особенности приложения:
- Разные размеры игрового поля: маленькое (3х3), классическое (4х4), большое (5х5), очень большое (6х6) и огромное (8х8).
- Весь экран - игровая зона.
- Возможность продолжать игру, даже если вы достигли 2048 очков.
- Таблица рекордов.
- Возможность отмены изменений.
- Простой и красивый интерфейс.
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