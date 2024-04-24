2048 - классическая головоломка для Android, в которой игроку нужно соединять плитки с числами, чтобы достичь числа 2048. Доступно несколько видов игровых полей: классическое (4х4), большое (5х5), очень большое (6х6) и огромное (8х8).

Правила игры очень просты - передвигая квадраты в одном направлении, вы будете получать еще один квадрат ценностью два очка. Соединяя два квадрата одинакового значения, вы получите новый с их суммой.

Особенности приложения: