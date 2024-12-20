Futoshiki — логическая игра-головоломка с элементами числовых неравенств, пришедшая из Японии. Название игры переводится как «неравенство» (不等式). Задача в Futoshiki заключается в заполнении квадратной сетки числами таким образом, чтобы каждая строка и каждый столбец содержали только уникальные цифры, что делает игру похожей на Судоку. Дополнительно, игроку нужно учитывать ограничения неравенств между некоторыми клетками, которые задаются в начале игры. Эти ограничения добавляют сложности и требуют стратегического мышления для успешного решения головоломки.

Игра подходит для всех возрастов и уровня подготовки благодаря гибким настройкам сложности и размера сетки. Простое и интуитивное управление позволяет игрокам сосредоточиться на самой задаче, а наличие дневных испытаний добавляет элемент ежедневного вызова. Futoshiki доступна как в онлайн, так и в оффлайн режимах, что делает её удобной для использования в любом месте.

Список основных возможностей Futoshiki: Number Match Game: