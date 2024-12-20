Futoshiki для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Vadym Khokhlov
|Категория:
|Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5.6 Мб
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Futoshiki — логическая игра-головоломка с элементами числовых неравенств, пришедшая из Японии. Название игры переводится как «неравенство» (不等式). Задача в Futoshiki заключается в заполнении квадратной сетки числами таким образом, чтобы каждая строка и каждый столбец содержали только уникальные цифры, что делает игру похожей на Судоку. Дополнительно, игроку нужно учитывать ограничения неравенств между некоторыми клетками, которые задаются в начале игры. Эти ограничения добавляют сложности и требуют стратегического мышления для успешного решения головоломки.
Игра подходит для всех возрастов и уровня подготовки благодаря гибким настройкам сложности и размера сетки. Простое и интуитивное управление позволяет игрокам сосредоточиться на самой задаче, а наличие дневных испытаний добавляет элемент ежедневного вызова. Futoshiki доступна как в онлайн, так и в оффлайн режимах, что делает её удобной для использования в любом месте.
Список основных возможностей Futoshiki: Number Match Game:
- Разнообразие размеров сетки: 4x4, 5x5, 6x6, 7x7.
- Гибкие уровни сложности: легкий, нормальный, сложный.
- Удобное и понятное управление.
- Возможность участвовать в ежедневных испытаниях.
- Функция соревновательного режима: приглашайте друзей и соперников побить ваше время.
- Полная автономность: игра работает без подключения к интернету.
- Наличие светлой и тёмной темы для комфортной игры при любом освещении.
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