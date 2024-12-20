Futoshiki для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Логические
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5.6 Мб
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Futoshiki — логическая игра-головоломка с элементами числовых неравенств, пришедшая из Японии. Название игры переводится как «неравенство» (不等式). Задача в Futoshiki заключается в заполнении квадратной сетки числами таким образом, чтобы каждая строка и каждый столбец содержали только уникальные цифры, что делает игру похожей на Судоку. Дополнительно, игроку нужно учитывать ограничения неравенств между некоторыми клетками, которые задаются в начале игры. Эти ограничения добавляют сложности и требуют стратегического мышления для успешного решения головоломки.

Игра подходит для всех возрастов и уровня подготовки благодаря гибким настройкам сложности и размера сетки. Простое и интуитивное управление позволяет игрокам сосредоточиться на самой задаче, а наличие дневных испытаний добавляет элемент ежедневного вызова. Futoshiki доступна как в онлайн, так и в оффлайн режимах, что делает её удобной для использования в любом месте.

Список основных возможностей Futoshiki: Number Match Game:

  • Разнообразие размеров сетки: 4x4, 5x5, 6x6, 7x7.
  • Гибкие уровни сложности: легкий, нормальный, сложный.
  • Удобное и понятное управление.
  • Возможность участвовать в ежедневных испытаниях.
  • Функция соревновательного режима: приглашайте друзей и соперников побить ваше время.
  • Полная автономность: игра работает без подключения к интернету.
  • Наличие светлой и тёмной темы для комфортной игры при любом освещении.
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