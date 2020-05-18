Lines: Physics Drawing Puzzle

Lines — это логическая аркада, где форма значит не меньше, чем содержание. Расставьте точки так, чтобы разноцветные потоки краски начали заполнять пустоты. При этом важно помнить, что точки можно как добавлять, так и убирать. Поток, который финиширует первым, победит.

Головоломка не даст вам заскучать по дороге на работу или в перерывах между ней — это лучшее время для этой игры. Одна игра займет у вас лишь пару секунд, но когда входишь в азарт, 20 игр пролетают как один миг, особенно если все время выигрываешь!

Ключевые особенности: