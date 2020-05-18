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Lines: Physics Drawing Puzzle для Android

Lines: Physics Drawing Puzzle 1.2.4 для Android

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Описание Lines: Physics Drawing Puzzle 1.2.4 для AndroidОписание   Скачать Lines: Physics Drawing Puzzle 1.2.4 для AndroidСКАЧАТЬ (71,51 Мб) Скриншоты Lines: Physics Drawing Puzzle 1.2.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Lines: Physics Drawing Puzzle 1.2.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Lines: Physics Drawing Puzzle 1.2.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Lines — это логическая аркада, где форма значит не меньше, чем содержание. Расставьте точки так, чтобы разноцветные потоки краски начали заполнять пустоты. При этом важно помнить, что точки можно как добавлять, так и убирать. Поток, который финиширует первым, победит.

Головоломка не даст вам заскучать по дороге на работу или в перерывах между ней — это лучшее время для этой игры. Одна игра займет у вас лишь пару секунд, но когда входишь в азарт, 20 игр пролетают как один миг, особенно если все время выигрываешь!

Ключевые особенности:

  • 250 уникальных уровней — все они каждый раз будут выглядеть по-разному.
  • 5 режимов игры: «Точки», «Ластик», «Канат», «Нож» и смешанный режим.
  • Выиграйте несколько раз подряд на одном уровне, и у вас будет серия побед, а значит — и медаль!
  • Игра дня — это проверка на прочность, и права на ошибку у вас не будет!
Что нового в Lines: Physics Drawing Puzzle 1.2.4 для Android?
  • Исправлены ошибки
Lines: Physics Drawing Puzzle
Lines: Physics Drawing Puzzle
Lines: Physics Drawing Puzzle
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 464
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - Логические - Головоломки
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Отзывы о программе Lines: Physics Drawing Puzzle

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