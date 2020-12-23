Мой Говорящий Том 2 - забавная игра, в которой вам предстоит нелегкая задача - взять на воспитание маленького Тома, заботиться и следить, чтобы он рос весёлым и здоровым. Можно брать его на руки, садить на горшок, купать в ванной, кормить, ложить в кровать, лечить если он заболел, развлекать различными играми и пр.

Кроме этого у Тома теперь имеется персональный самолёт, на котором он может посетить новые миры, в которых можно разжиться новыми предметами гардероба и украшениями для дома, новой едой и питомцами.

Также за Томом нужно ухаживать ещё тщательнее – иногда он может заболеть или пораниться. Чтобы одолеть икоту, сопли или прочие недуги, доступен целый аптечный шкафчик с различными лекарствами.

Ключевые особенности: