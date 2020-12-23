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Мой Говорящий Том 2 для Android

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Оценка: 4.17/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.0.544 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 310 | Статистика
Размер:111,96 Мб
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Мой Говорящий Том 2 - забавная игра, в которой вам предстоит нелегкая задача - взять на воспитание маленького Тома, заботиться и следить, чтобы он рос весёлым и здоровым. Можно брать его на руки, садить на горшок, купать в ванной, кормить, ложить в кровать, лечить если он заболел, развлекать различными играми и пр.

Кроме этого у Тома теперь имеется персональный самолёт, на котором он может посетить новые миры, в которых можно разжиться новыми предметами гардероба и украшениями для дома, новой едой и питомцами.

Также за Томом нужно ухаживать ещё тщательнее – иногда он может заболеть или пораниться. Чтобы одолеть икоту, сопли или прочие недуги, доступен целый аптечный шкафчик с различными лекарствами.

Ключевые особенности:

  • Возможность слетать на собственном самолете за уникальными предметами гардероба и украшениями для дома, а также новой едой и питомцами.
  • У Тома теперь может быть до пяти смешных и обаятельных питомцев.
  • Сундук с игрушками для развлечения Тома (качели, баскетбольный мяч, батут и боксёрская груша).
  • Возможность лечить Тома если он заболел или поранился.
  • Широкий набор экшн-игр, например "Том-купидон", "Покати шаром", головоломки "Убери тотемы" и "Ледяной удар", а также многопользовательская мини-игра.
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Отзывы о программе Мой Говорящий Том 2

Грыня про Мой Говорящий Том 2 1.0.1337.1843 для Android [01-10-2018]

Класс!
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