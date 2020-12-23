Мой Говорящий Том 2 для Android
|Оценка:
|4.17/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.0.544 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Outfit7
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 310 | Статистика
|Размер:
|111,96 Мб
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Мой Говорящий Том 2 - забавная игра, в которой вам предстоит нелегкая задача - взять на воспитание маленького Тома, заботиться и следить, чтобы он рос весёлым и здоровым. Можно брать его на руки, садить на горшок, купать в ванной, кормить, ложить в кровать, лечить если он заболел, развлекать различными играми и пр.
Кроме этого у Тома теперь имеется персональный самолёт, на котором он может посетить новые миры, в которых можно разжиться новыми предметами гардероба и украшениями для дома, новой едой и питомцами.
Также за Томом нужно ухаживать ещё тщательнее – иногда он может заболеть или пораниться. Чтобы одолеть икоту, сопли или прочие недуги, доступен целый аптечный шкафчик с различными лекарствами.
Ключевые особенности:
- Возможность слетать на собственном самолете за уникальными предметами гардероба и украшениями для дома, а также новой едой и питомцами.
- У Тома теперь может быть до пяти смешных и обаятельных питомцев.
- Сундук с игрушками для развлечения Тома (качели, баскетбольный мяч, батут и боксёрская груша).
- Возможность лечить Тома если он заболел или поранился.
- Широкий набор экшн-игр, например "Том-купидон", "Покати шаром", головоломки "Убери тотемы" и "Ледяной удар", а также многопользовательская мини-игра.
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