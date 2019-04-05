MultiClipBoardSlots - небольшая бесплатная программа, которая позволяет расширить буфер обмена до 10 слотов памяти, благодаря чему можно легко вставлять текст, изображения и другие объекты, не теряя при этом содержимого слотов, так как буфер обмена по умолчанию будет перезаписан другими программами.

Для копирования информации в определенный слот буфера обмена используются комбинации клавиш, которые можно настроить индивидуально. При необходимости присутствует возможность легко отключить/включить функцию расширения буфера из окна самой программы. Присутствует портативная версия утилиты.

Особенности приложения: