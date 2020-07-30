RadioCaster - удобный в использовании инструмент для транслирования любых аудио-файлов (включая аналог) с персонального компьютера во Всемирную паутину. Приложение позволяет кодировать аудиосигнал с необходимым качеством звучания и осуществлять его передачу в потоковом режиме на сервер для ваших слушателей.

Программа проста в настройках, поддерживает ASIO аудио карты, захват воспроизведения и многое другое.

Основные возможности: