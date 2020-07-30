RadioCaster

Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.423 beta
Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши
Virtual Sound Card 2.0.11.351
Удобное в использовании приложение, которое эмулирует наличие полнофункциональной звуковой карты в ПК, с помощью которой можно захватывать звук в различном стороннем
Аура Леса - дневного и ночного 2.8.8.208
Аура Леса - Программа показывает свой значок рядом с системными часами и воспроизводит реальные божественные звуки девственного леса (дневного и ночного)
MorphVOX Junior 2.9
MorphVOX Junior - приложение с помощью которого можно до неузнаваемости изменить свой голос и воспользоваться полученным результатом в любом сервисе голосового
RightMark Audio Analyzer 6.4.4
RightMark Audio Analyzer - грамма представляет из себя тестовый пакет предназначенный для тестирования акустических характеристик звуковых карт, а также другой
WIDI Recognition System 4.3 EN / 4.1 RU
WIDI Recognition System преобразует цифровые музыкальные записи в команды MIDI (Wave to MIDI, mp3 to MIDI). Программа умеет распознавать музыку, содержащую много