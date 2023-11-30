Audio Dedupe для Windows
|Оценка:
|1.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|5.0.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MindGems Inc.
|Категории:
|Поиск файлов - Утилиты, Плагины
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 833 | Статистика
|Размер:
|7,71 Мб
|СКАЧАТЬ
Audio Dedupe - инновационный инструмент, который может распознавать дубликаты песен, даже если они хранятся в разных форматах и не помечены тегами ID3.
Программа найдет все похожие или точные дубликаты аудиофайлов в папке и ее подпапках. Причем в отличии от своих аналогов Audio Dedupe фактически "слушает" музыку и может распознать песню, даже если она сохранена в разных аудио форматах. Разработчики заявляют, что установленное по умолчанию 70%-ое сходство звука работает лучше всего, но у пользователя имеется возможность изменять это значение по своему усмотрению.
После завершения процесса сканирования программа группирует все найденные дубликаты аудиофайлов, и может автоматически отмечать файлы с меньшим битрейтом, меньшей длительностью воспроизведения и/или меньшим размером для удаления (файлы более низкого качества).
Резервную копию дубликатов можно сохранить, так как приложение может перемещать файлы в указанную папку, сохраняя структуру каталогов. Поддерживаются форматы файлов MP3, MP2, MP1, MPA, WAV, OGG, AIFF, AAC, MP4, FLAC, AC3, WavPack (WV), Musepack (MPC) и Windows Media Audio (WMA).
Ключевые особенности:
- Поиск всех похожих или точных дубликатов аудио файлов в указанных пользователем папках.
- Поиск похожих или дубликатов музыкальных файлов по ID3 тегам, таких как название, альбом и исполнитель.
- Поиск точных дубликатов музыкальных файлов, с использованием алгоритма быстрой проверки контрольной суммы.
- Возможность вручную регулировать процент идентичности аудио.
- Аудио файлы с более низким битрейтом, с меньшей длительностью воспроизведения и меньшим размеров могут быть автоматически помечены для удаления.
- Старые аудиофайлы могут быть автоматически помечены для удаления.
- Встроенный аудиоплеер.
- Возможность вручную выбрать дубликаты аудио файлов для удаления.
- Повторяющиеся аудиофайлы могут быть перемещены в корзину, другую папку или безвозвратно удалены.
- Поддержка аудио форматов MP3, MP2, MP1, MPA, WAV, OGG, AIFF, AAC, MP4, M4A, FLAC, AC3, WavPack (WV), Musepack (MPC), Windows Media Audio (WMA), Monkey's Audio (APE) и True Audio (TTA).
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По...
WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске...
Duplicate Cleaner 4.1.2 Free / 5.20 Pro
Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото,...
RecentFilesView - небольшая системная утилита для просмотра всех файлов, которые в последнее время открывались на компьютере...
BulkFileChanger - небольшая утилита, позволяющая создавать списки файлов из нескольких папок, а затем проводить какие-либо действия с ними...
AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере...
Отзывы о программе Audio Dedupe
Admin
Отзывов о программе Audio Dedupe 5.0.0.1 пока нет, можете добавить...