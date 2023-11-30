Audio Dedupe - инновационный инструмент, который может распознавать дубликаты песен, даже если они хранятся в разных форматах и не помечены тегами ID3.

Программа найдет все похожие или точные дубликаты аудиофайлов в папке и ее подпапках. Причем в отличии от своих аналогов Audio Dedupe фактически "слушает" музыку и может распознать песню, даже если она сохранена в разных аудио форматах. Разработчики заявляют, что установленное по умолчанию 70%-ое сходство звука работает лучше всего, но у пользователя имеется возможность изменять это значение по своему усмотрению.

После завершения процесса сканирования программа группирует все найденные дубликаты аудиофайлов, и может автоматически отмечать файлы с меньшим битрейтом, меньшей длительностью воспроизведения и/или меньшим размером для удаления (файлы более низкого качества).

Резервную копию дубликатов можно сохранить, так как приложение может перемещать файлы в указанную папку, сохраняя структуру каталогов. Поддерживаются форматы файлов MP3, MP2, MP1, MPA, WAV, OGG, AIFF, AAC, MP4, FLAC, AC3, WavPack (WV), Musepack (MPC) и Windows Media Audio (WMA).

Ключевые особенности: