Similarity - полезная программа, которая поможет организовать коллекцию музыки и изображений и навести в них порядок. Приложение включает в себя встроенный редактор и конвертер тегов, мощный механизм поиска дубликатов (основанный как на простом сравнении тегов, так и на сложных алгоритмах "акустического отпечатка") для аудиофайлов и файлов изображений, систему анализа качества музыкальной коллекции и пр.

Приложение умеет работать с широким спектром аудиофайлов (MP3, AAC, M4A, WMA, OGG, WAV, FLAC, APE, WV, MPC, OPUS, TTA и т.д.), а поддержка технологий DirectShow, Microsoft Media Foundation и Apple QuickTime расширяет еще больше количество поддерживаемых форматов благодаря сторонним декодерам.

Основные возможности программы:

Три алгоритма сравнения звука (на основе тегов, контента и точный алгоритм "акустического отпечатка").

Два алгоритма сравнения изображений.

Сверхбыстрые методы сравнения.

Ускорение вычислений с помощью технологии OpenCL (только в версии Premium).

Усовершенствованный механизм анализа качества музыкальной коллекции, включающий удобный и простой способ просмотра результатов и выполнения различной сортировки.

Поддержка всех распространенных музыкальных форматов: MP3, OGG, WMA, AAC, M4A, FLAC, APE, WV, MPC, WMA, OPUS, TTA и др.

Поддержка тегов ID3v1, ID3v2, APEv2, WMA, Vorbis.

Графический анализатор спектра и сонограмм файлов (только в версии Premium).

Встроенный редактор тегов (поддержка MP3 и WMA).

Встроенный конвертер тегов.

Возможность сохранить результаты в файл и восстановить их для дальнейшей обработки (только в версии Premium).

Автоматически помечает файлы для удаления или перемещения, что позволяет легко удалять дубликаты (только в версии Premium).

Поддержка практически любых устройств хранения файлов, накопителей, сетевых папок.

Удобный интерфейс.

Полная поддержка Unicode.

И многое другое.

Примечание! Базовый функционал программы абсолютно бесплатный, а дополнительные функции доступны в Премиум-версии.