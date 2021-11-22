Similarity для Windows
|Оценка:
|4.25/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GAR Software
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 073 | Статистика
|Размер:
|6 Мб
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Similarity - полезная программа, которая поможет организовать коллекцию музыки и изображений и навести в них порядок. Приложение включает в себя встроенный редактор и конвертер тегов, мощный механизм поиска дубликатов (основанный как на простом сравнении тегов, так и на сложных алгоритмах "акустического отпечатка") для аудиофайлов и файлов изображений, систему анализа качества музыкальной коллекции и пр.
Приложение умеет работать с широким спектром аудиофайлов (MP3, AAC, M4A, WMA, OGG, WAV, FLAC, APE, WV, MPC, OPUS, TTA и т.д.), а поддержка технологий DirectShow, Microsoft Media Foundation и Apple QuickTime расширяет еще больше количество поддерживаемых форматов благодаря сторонним декодерам.
Основные возможности программы:
- Три алгоритма сравнения звука (на основе тегов, контента и точный алгоритм "акустического отпечатка").
- Два алгоритма сравнения изображений.
- Сверхбыстрые методы сравнения.
- Ускорение вычислений с помощью технологии OpenCL (только в версии Premium).
- Усовершенствованный механизм анализа качества музыкальной коллекции, включающий удобный и простой способ просмотра результатов и выполнения различной сортировки.
- Поддержка всех распространенных музыкальных форматов: MP3, OGG, WMA, AAC, M4A, FLAC, APE, WV, MPC, WMA, OPUS, TTA и др.
- Поддержка тегов ID3v1, ID3v2, APEv2, WMA, Vorbis.
- Графический анализатор спектра и сонограмм файлов (только в версии Premium).
- Встроенный редактор тегов (поддержка MP3 и WMA).
- Встроенный конвертер тегов.
- Возможность сохранить результаты в файл и восстановить их для дальнейшей обработки (только в версии Premium).
- Автоматически помечает файлы для удаления или перемещения, что позволяет легко удалять дубликаты (только в версии Premium).
- Поддержка практически любых устройств хранения файлов, накопителей, сетевых папок.
- Удобный интерфейс.
- Полная поддержка Unicode.
- И многое другое.
Примечание! Базовый функционал программы абсолютно бесплатный, а дополнительные функции доступны в Премиум-версии.
- Исправлены ошибки
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