Similarity для Windows

Описание
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Оценка: 4.25/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
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Категория:Поиск файлов
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Размер:6 Мб
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Similarity - полезная программа, которая поможет организовать коллекцию музыки и изображений и навести в них порядок. Приложение включает в себя встроенный редактор и конвертер тегов, мощный механизм поиска дубликатов (основанный как на простом сравнении тегов, так и на сложных алгоритмах "акустического отпечатка") для аудиофайлов и файлов изображений, систему анализа качества музыкальной коллекции и пр.

Приложение умеет работать с широким спектром аудиофайлов (MP3, AAC, M4A, WMA, OGG, WAV, FLAC, APE, WV, MPC, OPUS, TTA и т.д.), а поддержка технологий DirectShow, Microsoft Media Foundation и Apple QuickTime расширяет еще больше количество поддерживаемых форматов благодаря сторонним декодерам.

Основные возможности программы:

  • Три алгоритма сравнения звука (на основе тегов, контента и точный алгоритм "акустического отпечатка").
  • Два алгоритма сравнения изображений.
  • Сверхбыстрые методы сравнения.
  • Ускорение вычислений с помощью технологии OpenCL (только в версии Premium).
  • Усовершенствованный механизм анализа качества музыкальной коллекции, включающий удобный и простой способ просмотра результатов и выполнения различной сортировки.
  • Поддержка всех распространенных музыкальных форматов: MP3, OGG, WMA, AAC, M4A, FLAC, APE, WV, MPC, WMA, OPUS, TTA и др.
  • Поддержка тегов ID3v1, ID3v2, APEv2, WMA, Vorbis.
  • Графический анализатор спектра и сонограмм файлов (только в версии Premium).
  • Встроенный редактор тегов (поддержка MP3 и WMA).
  • Встроенный конвертер тегов.
  • Возможность сохранить результаты в файл и восстановить их для дальнейшей обработки (только в версии Premium).
  • Автоматически помечает файлы для удаления или перемещения, что позволяет легко удалять дубликаты (только в версии Premium).
  • Поддержка практически любых устройств хранения файлов, накопителей, сетевых папок.
  • Удобный интерфейс.
  • Полная поддержка Unicode.
  • И многое другое.

Примечание! Базовый функционал программы абсолютно бесплатный, а дополнительные функции доступны в Премиум-версии.

Что нового в Similarity 2.5.1?
  • Исправлены ошибки
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