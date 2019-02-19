Quizlet для Android

Quizlet 4.11 для Android

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Описание Quizlet 4.11 для AndroidОписание   Скачать Quizlet 4.11 для AndroidСКАЧАТЬ (17,93 Мб) Скриншоты Quizlet 4.11 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Quizlet 4.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о Quizlet 4.11 для AndroidОтзывы (0)  
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Quizlet - бесплатное обучающее приложение, которое предлагает простой и относительно легкий способ усваивать и запоминать нужный вам учебный материал. Для этого необходимо создавать персональные карточки и учебные модули или выбирать из огромного количества уже созданных другими пользователями. Благодаря Quizlet можно легко сдать экзамен, закончить домашнее задание, быстро запомнить нужные термины или выучить новую лексику.

С помощью приложения можно:

  • готовиться к экзаменам и зачетам в режиме заучивания;
  • тестировать память в режиме письма;
  • ставить рекорды в игре Подбор;
  • делиться карточками с друзьями, учителями или учениками;
  • слушать правильное произношение текстов на 18 языках;
  • улучшать обучение с помощью своих изображений и аудио.

Будь то подготовка к важному экзамену (например, ЕГЭ или TOEFL), предстоящей контрольной или просто изучение новых понятий, программа поможет вам хорошо запомнить материал. Используйте учебное приложение Quizlet для изучения любого предмета – лексики, биологии, химии, английского и многих других. Изучайте иностранные языки более эффективным способом с помощью режимов, которые помогут хорошо запомнить лексику, усвоить произношение и протестировать себя на 18 языках, включая английский, французский, немецкий, испанский и китайский.

Скриншоты Quizlet:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыОбучающий софт
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