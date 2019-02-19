Quizlet - бесплатное обучающее приложение, которое предлагает простой и относительно легкий способ усваивать и запоминать нужный вам учебный материал. Для этого необходимо создавать персональные карточки и учебные модули или выбирать из огромного количества уже созданных другими пользователями. Благодаря Quizlet можно легко сдать экзамен, закончить домашнее задание, быстро запомнить нужные термины или выучить новую лексику.

С помощью приложения можно:

готовиться к экзаменам и зачетам в режиме заучивания;

тестировать память в режиме письма;

ставить рекорды в игре Подбор;

делиться карточками с друзьями, учителями или учениками;

слушать правильное произношение текстов на 18 языках;

улучшать обучение с помощью своих изображений и аудио.

Будь то подготовка к важному экзамену (например, ЕГЭ или TOEFL), предстоящей контрольной или просто изучение новых понятий, программа поможет вам хорошо запомнить материал. Используйте учебное приложение Quizlet для изучения любого предмета – лексики, биологии, химии, английского и многих других. Изучайте иностранные языки более эффективным способом с помощью режимов, которые помогут хорошо запомнить лексику, усвоить произношение и протестировать себя на 18 языках, включая английский, французский, немецкий, испанский и китайский.