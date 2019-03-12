Easy Cut Studio

Дом-3D 3.2
Дом-3D - интересная площадка для трехмерного проектирования интерьера домов и квартир
Sweet Home 3D 6.1.2
Sweet Home 3D - удобная программа с открытым исходным кодом для создания дизайна интерьера, с возможностью просмотра в 3D. С помощью Sweet Home 3D можно легко
Free DWG Viewer 16.2.0.172
Free DWG Viewer - удобная в работе утилита для просмотра файлов AutoCad формата DWG, DXF, DWF и CSF. Присутствует возможность печати как всего чертежа или схемы, так
SketchUp Make 16.1.1450 / 17.2.2555
SketchUp Make - программа для создания, просмотра и редактирования 3D проектов домов, дизайна интерьера, всевозможных ландшафтов, объектов и прочих архитектурных
КОМПАС-3D Viewer 16.1
КОМПАС-3D Viewer - бесплатная программа для просмотра и печати документов и шаблонов документов, разработанных в системе КОМПАС-3D и КОМПАС-3D LT. Возможны также
Раскрой 6.58.125
Раскрой - Программа раскроя позволяет производить построение карты оптимизированного раскроя промышленных материалов, например, ДСП (при изготовлении мебели), стекла