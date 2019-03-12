Easy Cut Studio для Windows

Easy Cut Studio 4.1.0.6

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Описание Easy Cut Studio 4.1.0.6Описание   Скачать Easy Cut Studio 4.1.0.6СКАЧАТЬ (33,38 Мб) Скриншоты Easy Cut Studio 4.1.0.6Скриншоты (1)   Статистика Easy Cut Studio 4.1.0.6Статистика   Отзывы о Easy Cut Studio 4.1.0.6Отзывы (0)  
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Easy Cut Studio - комплексное решение для проектирования, печати и резки, благодаря которому можно быстро и легко вырезать любой шрифт TrueType, OpenType, графику, файлы SVG, PDF, а также создавать собственные оригинальные изображения с помощью режущего плоттера.

Поддерживается векторизация изображений, имеется встроенная библиотека форм, которая включает в себя сотни векторных шаблонов, готовых к вырезанию.

Основные возможности приложения:

  • Макеты и спецэффекты для создания текста и фигур.
  • Возможность вырезать файлы шрифтов, уже установленные на ПК.
  • Создание затененных матовых эффектов.
  • Функция трафарета для соединения внутренних форм.
  • Возможность использовать любое растровое изображение для создания текстур.
  • Редактор WYSIWYC.
  • Наличие более чем 250 готовых форм из встроенной библиотеки.
  • Многоцветная градиентная заливка с линейными и радиальными параметрами.
  • Возможность вырезать только выбранные объекты.
  • И многое другое.
Easy Cut Studio
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $59.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЧертеж, САПР
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