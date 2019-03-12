Easy Cut Studio - комплексное решение для проектирования, печати и резки, благодаря которому можно быстро и легко вырезать любой шрифт TrueType, OpenType, графику, файлы SVG, PDF, а также создавать собственные оригинальные изображения с помощью режущего плоттера.

Поддерживается векторизация изображений, имеется встроенная библиотека форм, которая включает в себя сотни векторных шаблонов, готовых к вырезанию.

Основные возможности приложения: