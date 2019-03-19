Plank Workout для Android

Plank Workout 1.0.5 для Android

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Описание Plank Workout 1.0.5 для AndroidОписание   Скачать Plank Workout 1.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (10,61 Мб) Скриншоты Plank Workout 1.0.5 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Plank Workout 1.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Plank Workout 1.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Plank Workout - отличное приложение, которое предлагает всевозможные варианты планок для всех уровней. С помощью этих упражнений можно избавиться от лишнего веса, стать физически крепче и укрепит мышцы кора. Присутствует несколько тренировочных планов как для продвинутых пользователей, так и новичков. Имеется возможность составлять свои тренировочные планы.

30-дневный план для сброса веса с 3 уровнями сложности идеально подойдет мужчинам и женщинам в любой форме. Не требуется никакого оборудования и спортзалов: планки можно делать где и когда угодно.

Особенности приложения:

  • Разные типы планок.
  • Настраиваемые напоминания помогут ввести выполнение планок в привычку.
  • Подробные инструкции, анимации и видео для каждой тренировки.
  • Длительность тренировок и их сложность повышаются постепенно.
  • Автоматический подсчет сброшенного веса.
  • Автоматический подсчет сожженных калорий.
Plank Workout
Plank Workout
Plank Workout
Plank Workout
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
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Разработчик
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Категории программыЗдоровье - Спорт
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Отзывы о программе Plank Workout

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