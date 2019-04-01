Cut Cut для Android

Cut Cut 1.4.5 для Android

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Описание Cut Cut 1.4.5 для AndroidОписание   Скачать Cut Cut 1.4.5 для AndroidСКАЧАТЬ (24,1 Мб) Скриншоты Cut Cut 1.4.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Cut Cut 1.4.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Cut Cut 1.4.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Cut Cut - бесплатный фоторедактор, с помощью которого можно быстро и легко создавать потрясающие изображения, путем вырезания различных объектов из фотографий и накладывая их на фон. Присутствует функция автоматического вырезания и вставки, которая с помощью искусственного интеллекта выберет и извлечет объекты, которые вы сможете наложить на любой имеющийся фон.

Ключевые особенности приложения:

  • Интеллектуальная вырезка.
  • Идеальное совмещение вырезанных фотографий для создания уникальных и забавных изображений.
  • Более 100 фильтров, шаблонов фона и более 15 инструментов редактирования (например Обрезка, Поворот, Мозаика, Виньетирование, Текст, Кисть, Размытие и т. д.).
  • Ручной ластик для точного удаления фона.
  • Простая и быстрая публикация результатов в социальных сетях.
Cut Cut
Cut Cut
Cut Cut
Cut Cut
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыРедакторы
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