Lithium: EPUB Reader

FBReader 3.0.7 для Android FBReader – программа «читалка» для электронных книг форматов fb2 (и fb2.zip), ePub, azw, mobipocket, rtf, html, plain text и др. Пользователь в настройках может EBookDroid 2.5.1 для Android EBookDroid - неплохая читалка электронных книг для Android. Умеет работать практически с любыми современными форматами книг и документов (PDF, DjVu, fb2, EPUB, RTF и AlReader 1.871711070 для Android AlReader – комфортно читайте художественную литературу в любых форматах (fb2, fbz, txt, html, doc, docx, rtf, prc (PalmDoc), tcr) и архивах. Для чтения книг на

Cool Reader 3.2.29-1 для Android Cool Reader – программа предлагает удобное и комфортное чтение на вашем устройстве. Поддерживает форматы: fb2, epub (без DRM), txt, doc, rtf, chm, tcr, pdb, prc, ReadEra 19.04.01+860 для Android Отличное Android-приложение для чтения электронных книг и просмотра документов в различных форматах, включая EPUB, FB2, PDF, DJVU, MOBI, DOC, RTF, TXT и CHM. PDF Reader 4.1 для Android PDF Reader - удобный инструмент для чтения электронных книг на мобильных устройствах под управлением Android, который распознает все наиболее популярные форматы