Lithium: EPUB Reader для Android

Lithium: EPUB Reader 0.21.1 для Android

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Описание Lithium: EPUB Reader 0.21.1 для AndroidОписание   Скачать Lithium: EPUB Reader 0.21.1 для AndroidСКАЧАТЬ (6,69 Мб) Скриншоты Lithium: EPUB Reader 0.21.1 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Lithium: EPUB Reader 0.21.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Lithium: EPUB Reader 0.21.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Lithium: EPUB Reader - удобный в использовании ридер электронных книг в формате EPUB, который предлагает все самые необходимые функции для комфортного чтения. Присутствует функция автоматического распознавания книг, ночной режим чтения, переключение между страницами и прокрутка, выделение текста, примечания и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Автоматическое обнаружение книг.
  • Выделение и примечания.
  • Ночная и сепия темы.
  • Переключение между страницами и прокрутка.
  • Создан с Material Design.
  • Сортировка по названию книги, автору, дате добавления в библиотеку, последним прочитанным.
  • Полноэкранный режим.
  • Создание резервных копий.
  • Синхронизация с Google Drive.
Lithium: EPUB Reader
Lithium: EPUB Reader
Lithium: EPUB Reader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧтение книг
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