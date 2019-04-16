NordVPN для Android

NordVPN 3.13.3 для Android

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Описание NordVPN 3.13.3 для AndroidОписание   Скачать NordVPN 3.13.3 для AndroidСКАЧАТЬ (26,47 Мб) Скриншоты NordVPN 3.13.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика NordVPN 3.13.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о NordVPN 3.13.3 для AndroidОтзывы (0)  
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NordVPN - удобный VPN-сервис, предлагающий пользователю быстрый, безопасный и конфиденциальный доступ в Интернет.

Приложение предоставляет возможность подключаться к более чем 5000 быстрых VPN-серверов в 60 странах, благодаря чему персональные данные находятся в полной безопасности и шифруются с помощью технологии военного уровня.

Кроме этого NordVPN умеет обнаруживать и блокировать опасные веб-сайты, блокировать рекламные объявления, скрывать свой реальный IP-адрес и надежно шифровать весь сетевой трафик.

Ключевые особенности:

  • Более 5000 VPN-серверов в более чем 60 странах.
  • Высокая и стабильная скорость VPN-подключения.
  • Безопасный просмотр веб-сайтов.
  • Неограниченная пропускная способность VPN-соединения.
  • Функция блокировки рекламы.
  • Серверы для обеспечения дополнительной безопасности: технология DoubleVPN, серверы с защитой от DDoS-атак.
  • Доступ к веб-сайтам с региональными ограничениями.
  • Сохранность конфиденциальности своих личных данных.
  • Поддержка P2P на оптимизированных серверах.
  • 6 одновременных VPN-подключений с 1 аккаунта.
  • Протоколы шифрования военного уровня (OpenVPN, Ikev2/IPsec).
  • Удобная служба поддержки 24/7.
  • И многое другое.
NordVPN
NordVPN
NordVPN
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $2.99
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе NordVPN

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