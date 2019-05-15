CpuFrequenz для Windows

CpuFrequenz 2.05

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Описание CpuFrequenz 2.05Описание   Скачать CpuFrequenz 2.05СКАЧАТЬ (75 Кб) Скриншоты CpuFrequenz 2.05Скриншоты (1)   Статистика CpuFrequenz 2.05Статистика   Отзывы о CpuFrequenz 2.05Отзывы (0)  
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CpuFrequenz - небольшая утилита, с помощью которой можно быстро и легко выяснить частоту работы центрального процессора. Присутствует возможность провести тест для более точного определения частоты ЦП. Программа позволяет выбрать продолжительность проверки в миллисекундах и количество циклов.

Имеется возможность автозагрузки приложения вместе с Windows. Программа не требует инсталляции.

CpuFrequenz
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 14
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Диагностика, тесты
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Отзывы о программе CpuFrequenz

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