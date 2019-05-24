AutoPowerOptionsOK для Windows

AutoPowerOptionsOK 1.44

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Описание AutoPowerOptionsOK 1.44Описание   Скачать AutoPowerOptionsOK 1.44СКАЧАТЬ (48 Кб) Скриншоты AutoPowerOptionsOK 1.44Скриншоты (2)   Статистика AutoPowerOptionsOK 1.44Статистика   Отзывы о AutoPowerOptionsOK 1.44Отзывы (0)  
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AutoPowerOptionsOK - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет управлять параметрами питания ПК, как например настройка выключения монитора, режим сна и переключение между разными планами электропитания в установленные пользователем интервалы времени.

Выключение монитора и переход в режим сна автоматически активируется, если через заданный промежуток времени не активна мышь или клавиатура. Аналогично осуществляется и переключение между планами электропитания. Например, если мышь или клавиатура не используются в течение установленного пользователем времени, то энергетический план переключается с Сбалансированного на Энергосберегающий.

AutoPowerOptionsOK
AutoPowerOptionsOK
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУправление питанием
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