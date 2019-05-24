AutoPowerOptionsOK - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет управлять параметрами питания ПК, как например настройка выключения монитора, режим сна и переключение между разными планами электропитания в установленные пользователем интервалы времени.

Выключение монитора и переход в режим сна автоматически активируется, если через заданный промежуток времени не активна мышь или клавиатура. Аналогично осуществляется и переключение между планами электропитания. Например, если мышь или клавиатура не используются в течение установленного пользователем времени, то энергетический план переключается с Сбалансированного на Энергосберегающий.