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Фоторедактор для Android

Фоторедактор 1.183.36 для Android

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Описание Фоторедактор 1.183.36 для AndroidОписание   Скачать Фоторедактор 1.183.36 для AndroidСКАЧАТЬ (12,29 Мб) Скриншоты Фоторедактор 1.183.36 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Фоторедактор 1.183.36 для AndroidСтатистика   Отзывы о Фоторедактор 1.183.36 для AndroidОтзывы (0)  
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Фоторедактор - бесплатное приложение, которое предлагает все необходимые функции для редактирования фотографий и создания коллажей, включая множество стильных эффектов, фильтров, сеток и инструментов рисования. Также программа позволяет быстро поделиться результатом работы в Instagram, Whatsapp, Facebook и т.д.

Основные возможности:

  • Мощные и простые инструменты для редактирования фотографий;
  • Возможность создания коллажей из фотографий с более 100 макетами и фоном;
  • Импорт фотографий из галереи или съемка с помощью встроенной камеры.
  • Различные наклейки.
  • Стильные фильтры и эффекты.
  • Добавление текста с различными художественными шрифтами.
  • Регулировка яркости, контрастности, температуры и насыщенности.
  • Выделение и тень.
  • Резкость и размытость.
  • Возможность поделиться фотографиями высокого разрешения в Instagram, Facebook, Whatsapp и т.д.
Фоторедактор
Фоторедактор
Фоторедактор
Фоторедактор
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе Фоторедактор

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