InstaSize для Android

InstaSize 4.0.44 для Android

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Описание InstaSize 4.0.44 для AndroidОписание   Скачать InstaSize 4.0.44 для AndroidСКАЧАТЬ (57,49 Мб) Скриншоты InstaSize 4.0.44 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика InstaSize 4.0.44 для AndroidСтатистика   Отзывы о InstaSize 4.0.44 для AndroidОтзывы (0)  
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InstaSize - бесплатные приложение, которое позволяет буквально на лету редактировать фотографии, превращая их за считанные секунды в готовые посты для Instagram. Присутствует более 80 фильтров, имеется возможность корректировать резкость, яркость, выдержку, контраст и многое другое.

Также программа дает возможность создавать из фотографий красочные коллажи, добавлять текст на изображения, рамки, обрезать фото и публиковать результат своей работы в популярных социальных сетях.

Ключевые особенности программы:

  • Более 80 фильтров.
  • Корректировка резкости, яркости, выдержки, контраста и многого другого.
  • Возможность создавать из фотографий красочные коллажи.
  • Редактор коллажей (множество макетов, перемещение фото, добавление узорных рамок, текста и т.д.).
  • Возможность добавлять текст на фотографии (доступно более 30 шрифтов).
  • Более 25 тематических рамок.
  • Возможность быстро изменить размер фото, чтобы оно идеально смотрелось в любой социальной сети.
InstaSize
InstaSize
InstaSize
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе InstaSize

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