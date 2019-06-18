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InstaSize 4.0.44 для Android
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InstaSize - бесплатные приложение, которое позволяет буквально на лету редактировать фотографии, превращая их за считанные секунды в готовые посты для Instagram. Присутствует более 80 фильтров, имеется возможность корректировать резкость, яркость, выдержку, контраст и многое другое.
Также программа дает возможность создавать из фотографий красочные коллажи, добавлять текст на изображения, рамки, обрезать фото и публиковать результат своей работы в популярных социальных сетях.
Ключевые особенности программы:
- Более 80 фильтров.
- Корректировка резкости, яркости, выдержки, контраста и многого другого.
- Возможность создавать из фотографий красочные коллажи.
- Редактор коллажей (множество макетов, перемещение фото, добавление узорных рамок, текста и т.д.).
- Возможность добавлять текст на фотографии (доступно более 30 шрифтов).
- Более 25 тематических рамок.
- Возможность быстро изменить размер фото, чтобы оно идеально смотрелось в любой социальной сети.
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