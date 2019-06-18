InstaSize - бесплатные приложение, которое позволяет буквально на лету редактировать фотографии, превращая их за считанные секунды в готовые посты для Instagram. Присутствует более 80 фильтров, имеется возможность корректировать резкость, яркость, выдержку, контраст и многое другое.

Также программа дает возможность создавать из фотографий красочные коллажи, добавлять текст на изображения, рамки, обрезать фото и публиковать результат своей работы в популярных социальных сетях.

Ключевые особенности программы: