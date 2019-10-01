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Mario Kart Tour для Android

Mario Kart Tour 1.0.1 для Android

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Описание Mario Kart Tour 1.0.1 для AndroidОписание   Скачать Mario Kart Tour 1.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (120,15 Мб) Скриншоты Mario Kart Tour 1.0.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Mario Kart Tour 1.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mario Kart Tour 1.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Mario Kart Tour - мобильная версия культовых аркадных гонок от Nintendo, в котором игроку предстоит гонять по трассам Грибного Королевства вместе со всеми её персонажами. Доступно три основных бесплатных режима игры: 50, 100 и 150 "кубиков", которые отличаются друг от друга скоростями, а также по степени угара и хардкора.

По мере прохождения игрок традиционно собирает монетки и опыт для апгрейда своего гоночного болида, покупки новых тачек и разблокировки уникальных персонажей.

Игра обладает яркой и забавной мультяшной графикой, а трассы в различных городах будут открываться постепенно. Также присутствует внутриигровой магазин, в котором игрок может сразу затариться по максимуму и не страдать прокачкой с самых низов.

Mario Kart Tour
Mario Kart Tour
Mario Kart Tour
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки
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Отзывы о программе Mario Kart Tour

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