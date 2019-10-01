Mario Kart Tour - мобильная версия культовых аркадных гонок от Nintendo, в котором игроку предстоит гонять по трассам Грибного Королевства вместе со всеми её персонажами. Доступно три основных бесплатных режима игры: 50, 100 и 150 "кубиков", которые отличаются друг от друга скоростями, а также по степени угара и хардкора.

По мере прохождения игрок традиционно собирает монетки и опыт для апгрейда своего гоночного болида, покупки новых тачек и разблокировки уникальных персонажей.

Игра обладает яркой и забавной мультяшной графикой, а трассы в различных городах будут открываться постепенно. Также присутствует внутриигровой магазин, в котором игрок может сразу затариться по максимуму и не страдать прокачкой с самых низов.