Программы для Android » Графика » Фото » Карандашный рисунок 7.1.3 для Android
Карандашный рисунок для Android

Карандашный рисунок 7.1.3 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Карандашный рисунок 7.1.3 для AndroidОписание   Скачать Карандашный рисунок 7.1.3 для AndroidСКАЧАТЬ (23,1 Мб) Скриншоты Карандашный рисунок 7.1.3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Карандашный рисунок 7.1.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Карандашный рисунок 7.1.3 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Карандашный рисунок - простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно буквально за несколько секунд превратить любую вашу фотографию в элегантный карандашный эскиз (доступны как черно-белые эскизы, так и цветные). Для создания наброска можно выбрать изображение из галереи или использовать снимок камеры.

В приложении включены три стиля: "Sketch", "Doodle" и "Hatch". Стиль "Эскиз" создает точные рисунки с гладкими краями и кривыми, что очень хорошо для портретных фото человека. Стиль "Doodle" подходит для объектов и видов на окружающую природу, поскольку дает более сильные края и кривые. "Hatch" подходит к любому виду фото, так как это простой стиль, который генерирует штриховую текстуру на изображении. В приложение также включены несколько видов рамок.

Кроме этого имеется встроенный фоторедактор, включающий в себя множество полезных инструментов, таких как рисование, регулировка насыщенности, разнообразные эффекты и др. Изображения можно быстро сохранить одним нажатием кнопки. Также поддерживается их публикация в Facebook, Twitter, отправка через электронную почту, сообщения и др.

Карандашный рисунок
Карандашный рисунок
Карандашный рисунок
Карандашный рисунок
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
ТОП-сегодня раздела "Фото"
 

FaceApp 1.0.265 для Android

Позитивное приложение, которое использует принцип нейронных сетей, и позволяет с помощью одной лишь кнопки до неузнаваемости изменить лицо на фотографии.

Enlight Pixaloop 1.0.11 для Android

Бесплатный редактором фотографий для Андроид, позволяющий за считанные секунды создавать впечатляющие движущиеся снимки, благодаря чему можно придать

Google Фото 4.13.0.240385459 для Android

Google Фото – новый современный подход к работе с фотографиями и видеороликами. Новые файлы автоматически загружаются в облачное хранилище, сортируются и становятся

Instagram 98.0.0.15.119 для Android

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь

QuickPic 4.7.4 для Android

QuickPic – альтернативная галерея для просмотра фотографий и других изображений. Среди достоинств приложения числятся удобство использования и быстрота работы.

My Photo Sticker 2.4.9 для Android

My Photo Sticker – приложения с помощью различных «стикеров» превратит ваши фотографии и изображения в забавные картинки. Полученными результатами можно поделиться с

скачать Adguard

Отзывы о программе Карандашный рисунок

Admin

Отзывов о программе Карандашный рисунок 7.1.3 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 