Карандашный рисунок - простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно буквально за несколько секунд превратить любую вашу фотографию в элегантный карандашный эскиз (доступны как черно-белые эскизы, так и цветные). Для создания наброска можно выбрать изображение из галереи или использовать снимок камеры.

В приложении включены три стиля: "Sketch", "Doodle" и "Hatch". Стиль "Эскиз" создает точные рисунки с гладкими краями и кривыми, что очень хорошо для портретных фото человека. Стиль "Doodle" подходит для объектов и видов на окружающую природу, поскольку дает более сильные края и кривые. "Hatch" подходит к любому виду фото, так как это простой стиль, который генерирует штриховую текстуру на изображении. В приложение также включены несколько видов рамок.

Кроме этого имеется встроенный фоторедактор, включающий в себя множество полезных инструментов, таких как рисование, регулировка насыщенности, разнообразные эффекты и др. Изображения можно быстро сохранить одним нажатием кнопки. Также поддерживается их публикация в Facebook, Twitter, отправка через электронную почту, сообщения и др.