Календарь месячных для Android

Календарь месячных 1.42 для Android

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Описание Календарь месячных 1.42 для AndroidОписание   Скачать Календарь месячных 1.42 для AndroidСКАЧАТЬ (13,37 Мб) Скриншоты Календарь месячных 1.42 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Календарь месячных 1.42 для AndroidСтатистика   Отзывы о Календарь месячных 1.42 для AndroidОтзывы (0)  
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Календарь месячных - приложение для расчета времени менструации и овуляции, которое поможет даже в том случае, если у вас нерегулярные месячные. Присутствует возможностью просматривать записи, историю половых контактов, журнал настроения и симптомов, график массы тела и температуры и т.д.

Точность прогнозов повышается в ходе пользования приложением благодаря алгоритмам самообучения (искусственного интеллекта). Все данные можно автоматически записывать в резервную копию, просто входя в свою учетную запись Google. Также имеются напоминания о месячных и периоде фертильности.

Основные особенности:

  • Журнал цикла и месячных.
  • Прогнозирование длительности менструации, циклов и овуляции.
  • Уникальный дизайн журнала месячных.
  • Индивидуальная настройка длительности ваших месячных, длины цикла и времени овуляции в случае нерегулярных месячных.
  • Ежедневное вычисление вероятности забеременеть.
  • Возможность перехода в режим беременности и выхода из него.
  • Запись симптомов.
  • Уведомления журнала цикла, фертильности и овуляции.
  • Графики массы тела и температуры.
  • Резервное копирование и восстановление в учетной записи Google.
  • Поддержка нескольких учетных записей для журнала цикла/овуляции.
  • Поддержка большого числа языков.
Календарь месячных
Календарь месячных
Календарь месячных
Календарь месячных
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыПланировщики, календарь, часы - Здоровье
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Отзывы о программе Календарь месячных

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