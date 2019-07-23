Календарь месячных

Календарь клева 5.15.0107.01 для Android
Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно со своего Android-устройства получить полный и точный прогноз предстоящей
Дни рождения контактов 1.4.7 для Android
Бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе Android, благодаря которому вы никогда не пропустите день рождения ваших близких и друзей. Программа
Табата Таймер 4.1.0 для Android
Настраиваемый интервальный таймер для абсолютно любых тренировок. Имеется возможность настроить время подготовки, работы, отдыха между сетами, количество циклов и
Evernote 8.9 для Android
Evernote – инструмент для хранения заметок всех видов: текстовые, голосовые, фотографии, PDF-файлы и многие другие. Сохраненная информация будет доступна для всех
Обратный отсчет дней 1.3.9 для Android
С этим виджетом вы никогда не забудете важное событие в своей жизни. Добавляйте несколько событий, настраивайте цвет для каждого обратного отсчета, выбирайте дни,
LeaderTask 14.4 для Android
Удобное в использовании приложение, благодаря которому можно управлять вашими сотрудниками просто и надежно. Контролируйте поручения, выполняйте проекты в срок,