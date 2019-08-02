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ЛитРес: Слушай! для Android

ЛитРес: Слушай! 3.20 для Android

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Описание ЛитРес: Слушай! 3.20 для AndroidОписание   Скачать ЛитРес: Слушай! 3.20 для AndroidСКАЧАТЬ (30,74 Мб) Скриншоты ЛитРес: Слушай! 3.20 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика ЛитРес: Слушай! 3.20 для AndroidСтатистика   Отзывы о ЛитРес: Слушай! 3.20 для AndroidОтзывы (0)  
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ЛитРес: Слушай! - удобное приложение, которое позволяет слушать аудиокниги из популярного литературного онлайн-каталога ЛитРес. Присутствует возможность просматривать книги по жанрам, авторам, производить поиск. В библиотеке есть как платные, так и бесплатные аудиокниги. Перед покупкой аудиокниги можно прослушать ее фрагмент.

Функции и особенности:

  • Возможность прослушать и оценить отрывок книг, прежде чем купить целую аудиокнигу.
  • Книжная полка: все купленные когда-либо аудиокниги доступны на всех устройствах и на сайте ЛитРес (при условии использования одной учетной записи).
  • Подробные аннотации книг.
  • Возможность фонового воспроизведения аудиокниг.
  • Возможность читать отзывы на книги других покупателей и писать свои отзывы.
  • Страница автора с биографиями, рецензиями, удобным доступом к сериям книг.
  • Возможность слушать скачанные книги без наличия связи с интернет.
ЛитРес: Слушай!
ЛитРес: Слушай!
ЛитРес: Слушай!
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛитература - Чтение книг
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