Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 ЛитРес: Слушай! - удобное приложение, которое позволяет слушать аудиокниги из популярного литературного онлайн-каталога ЛитРес. Присутствует возможность просматривать книги по жанрам, авторам, производить поиск. В библиотеке есть как платные, так и бесплатные аудиокниги. Перед покупкой аудиокниги можно прослушать ее фрагмент. Функции и особенности: Возможность прослушать и оценить отрывок книг, прежде чем купить целую аудиокнигу.

Книжная полка: все купленные когда-либо аудиокниги доступны на всех устройствах и на сайте ЛитРес (при условии использования одной учетной записи).

Подробные аннотации книг.

Возможность фонового воспроизведения аудиокниг.

Возможность читать отзывы на книги других покупателей и писать свои отзывы.

Страница автора с биографиями, рецензиями, удобным доступом к сериям книг.

Возможность слушать скачанные книги без наличия связи с интернет. ЛитРес: Слушай! для Windows Phone