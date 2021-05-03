Dark Horse Comics – теперь ваши любимые комиксы будут с вами в любое время в любом месте. С помощью приложения у вас появится доступ к таким известным комиксам, как Hellboy, Mass Effect, Buffy the Vampire Slayer, Conan, Halo, Dragon Age, Sin City, Tomb Raider, Avatar и др. Если вы любитель манги, то и они присутствуют в приложении. Часть комиксов в приложении прилагается бесплатно, остальные придется докупить отдельно.

В случае покупки, комикс будет храниться в облачном хранилище и у вас всегда будет к нему доступ с любого удобного устройства.