Dark Horse Comics для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Условно-бесплатная
|Версия:
|1.3.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dark Horse Comics
|Категории:
|Литература - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 784 | Статистика
|Размер:
|5,05 Мб
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Dark Horse Comics – теперь ваши любимые комиксы будут с вами в любое время в любом месте. С помощью приложения у вас появится доступ к таким известным комиксам, как Hellboy, Mass Effect, Buffy the Vampire Slayer, Conan, Halo, Dragon Age, Sin City, Tomb Raider, Avatar и др. Если вы любитель манги, то и они присутствуют в приложении. Часть комиксов в приложении прилагается бесплатно, остальные придется докупить отдельно.
В случае покупки, комикс будет храниться в облачном хранилище и у вас всегда будет к нему доступ с любого удобного устройства.
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Отзывы о программе Dark Horse Comics
Admin
Отзывов о программе Dark Horse Comics 1.3.22 пока нет, можете добавить...