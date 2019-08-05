Автомойка WashMaster для Windows

Автомойка WashMaster 1.0

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Описание Автомойка WashMaster 1.0Описание   Скачать Автомойка WashMaster 1.0СКАЧАТЬ (87,6 Мб) Скриншоты Автомойка WashMaster 1.0Скриншоты (3)   Статистика Автомойка WashMaster 1.0Статистика   Отзывы о Автомойка WashMaster 1.0Отзывы (0)  
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Автомойка WashMaster - программа для автоматизации работы автомойки, которая упрощает множество рабочих процессов по учету, бухгалтерии, документации и расчета рабочего времени. Приложение позволяет вести базу клиентов и прочую документацию, присутствует автоматический режим создания отчетов, договоров, кассовых чеков и прочих документов и пр.

Программа также предусматривает контроль за работой сотрудников автомойки. Все операции должны фиксироваться программе, это поможет избежать действий недобросовестных работников. В приложении можно вести учет рабочего времени сотрудников автомойки и начислять им заработную плату.

Основные возможности:

  • ведение каталога услуг, в котором указываются наименования и описания услуг;
  • ведение базы клентов, в которой на каждого клиента заводится отдельная карточка;
  • ведение базы транспортных средств, с ведением карточек, в которых указывается информация по автомобилям;
  • ведение учета выполненных работ;
  • ведение кассы, с фиксацией всех операций по кассе (приход/расход);
  • оформление заказов-нарядов на работы;
  • ведение базы сотрудников, с оформлением карточек работников;
  • ведение журнала выплат заработной платы сотрудникам.

Благодаря использованию программы, менеджеры автомойки смогут значительно ускорить процесс обслуживания клиентов. Сотрудники не будут тратить уйму времени на составление документов для каждого клиента, ведь в программе уже предусмотрены все необходимые инструменты для быстрой и эффективной работы.

Автомойка WashMaster
Автомойка WashMaster
Автомойка WashMaster
Статус программы Демо версия | Цена: 3900 руб.
Ограничение в работе программыСрок использования бесплатной версии ограничен
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗарплата и кадры - Документы - Бухгалтерия
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Отзывы о программе Автомойка WashMaster

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