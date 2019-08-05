Автомойка WashMaster - программа для автоматизации работы автомойки, которая упрощает множество рабочих процессов по учету, бухгалтерии, документации и расчета рабочего времени. Приложение позволяет вести базу клиентов и прочую документацию, присутствует автоматический режим создания отчетов, договоров, кассовых чеков и прочих документов и пр.

Программа также предусматривает контроль за работой сотрудников автомойки. Все операции должны фиксироваться программе, это поможет избежать действий недобросовестных работников. В приложении можно вести учет рабочего времени сотрудников автомойки и начислять им заработную плату.

Основные возможности:

ведение каталога услуг, в котором указываются наименования и описания услуг;

ведение базы клентов, в которой на каждого клиента заводится отдельная карточка;

ведение базы транспортных средств, с ведением карточек, в которых указывается информация по автомобилям;

ведение учета выполненных работ;

ведение кассы, с фиксацией всех операций по кассе (приход/расход);

оформление заказов-нарядов на работы;

ведение базы сотрудников, с оформлением карточек работников;

ведение журнала выплат заработной платы сотрудникам.

Благодаря использованию программы, менеджеры автомойки смогут значительно ускорить процесс обслуживания клиентов. Сотрудники не будут тратить уйму времени на составление документов для каждого клиента, ведь в программе уже предусмотрены все необходимые инструменты для быстрой и эффективной работы.