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Автомойка WashMaster 1.0
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Автомойка WashMaster - программа для автоматизации работы автомойки, которая упрощает множество рабочих процессов по учету, бухгалтерии, документации и расчета рабочего времени. Приложение позволяет вести базу клиентов и прочую документацию, присутствует автоматический режим создания отчетов, договоров, кассовых чеков и прочих документов и пр.
Программа также предусматривает контроль за работой сотрудников автомойки. Все операции должны фиксироваться программе, это поможет избежать действий недобросовестных работников. В приложении можно вести учет рабочего времени сотрудников автомойки и начислять им заработную плату.
Основные возможности:
- ведение каталога услуг, в котором указываются наименования и описания услуг;
- ведение базы клентов, в которой на каждого клиента заводится отдельная карточка;
- ведение базы транспортных средств, с ведением карточек, в которых указывается информация по автомобилям;
- ведение учета выполненных работ;
- ведение кассы, с фиксацией всех операций по кассе (приход/расход);
- оформление заказов-нарядов на работы;
- ведение базы сотрудников, с оформлением карточек работников;
- ведение журнала выплат заработной платы сотрудникам.
Благодаря использованию программы, менеджеры автомойки смогут значительно ускорить процесс обслуживания клиентов. Сотрудники не будут тратить уйму времени на составление документов для каждого клиента, ведь в программе уже предусмотрены все необходимые инструменты для быстрой и эффективной работы.
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