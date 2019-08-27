Кто звонит для iOS

Кто звонит 1.8.1 для iPhone, iPad

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Описание Кто звонит 1.8.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Кто звонит 1.8.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (32,5 Мб) Скриншоты Кто звонит 1.8.1 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Кто звонит 1.8.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Кто звонит 1.8.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Кто звонит – надежная защита от назойливых звонков и спама. С помощью приложения можно узнать номер телефона проще простого - в базе присутствует более полутора миллионов номеров спамеров, мошенников, коллекторов, колл-центров, банков. Черный список звонильщиков формируют реальные пользователи.

Хотите знать, кто звонил? Определитель номера в приложении с предельной точностью выявляет спамеров, мошенников, коллекторов. А удобный виджет в журнале звонков делает каждую проверку номера быстрой и информативной!

Ключевые особенности:

  • Определяет кто звонит во время входящего вызова.
  • Отображает категорию и название звонящего.
  • Определяет регион и оператора звонящего (даже перенесенные номера).
  • Поиск номера в приложении.
  • Доступ к базе номеров и отзывам из журнала звонков.
  • Обновление базы номеров в фоновом режиме.
  • Более 1 500 000 номеров спамеров, мошенников, коллекторов, банков, колл-центров.
  • Номера и отзывы добавляют пользователи.
  • Информация о номере в журнале звонков.
  • Быстрый доступ к отзывам через удобный виджет.
  • Без регистрации и активации.
  • Без подписок и скрытых платежей.
  • Занимает минимум памяти.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Кто звонит
Кто звонит
Кто звонит
Кто звонит
Статус программы Платная | Цена: 379 руб.
ОперационкаiOS iOS 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM
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Отзывы о программе Кто звонит

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