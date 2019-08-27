Кто звонит

Skype 8.51 для iPad Skype for iPad - версия Skype для iPad наконец-то вышла. По сравнению с версией для ПК, программа слегка урезана, но все основные возможности сохранены: Вы можете Truecaller 10.18.9 для iPhone, iPad Приложение для iOS благодаря которому вы сможете всегда узнать кто вам звонит, даже если номера звонящего нет в ваших контактах. Присутствует функция блокировки LINE 7.6.0 для iPhone, iPad LINE - отличное приложение, позволяющее делать бесплатные звонки и отправлять бесплатные SMS абонентам по всему земному шару

Tango 6.10.237039 для iPhone, iPad Tango - бесплатное приложение для общения с близкими Вам людьми посредством голосовых и видео звонков где бы они не находились ooVoo 4.2.1 для iPhone, iPad ooVoo - популярное приложение, при помощи которого можно абсолютно бесплатно общаться с использованием видео- и голосовых звонков, а также отправлять сообщения WeChat 7.0.5 для iPhone, iPad WeChat - популярное бесплатное приложение для обмена мгновенными сообщениями и голосовыми вызовами по всему миру без лишних затрат