LINE для iOS

LINE 9.16.5 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание LINE 9.16.5 для iPhone, iPadОписание   Скачать LINE 9.16.5 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (289.9 Мб) Скриншоты LINE 9.16.5 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика LINE 9.16.5 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о LINE 9.16.5 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

LINE - отличное приложение, позволяющее делать бесплатные звонки и отправлять бесплатные SMS абонентам по всему земному шару. Каких-либо ограничений по длительности звонков или количества SMS-сообщений нет, общайтесь хоть 24 часа в сутки.

Приложением поддерживается и видеосвязь, что позволяет видеть собеседника и максимально точно передать свои эмоции при разговоре. Отправку обычных SMS-ок в LINE можно превратить во что-то более красочное, яркое и веселое, нежели простой сухой текст, т.к тут легко и удобно добавить различные фотографии, иконки, смайлики и стикеры. Помимо этого, также Вы можете использовать LINE и для отправки не только текстовых, но и голосовых сообщений, если по каким-то причинам Ваш абонент не вышел на связь.

В разделе "Лента" можно продолжить общение с друзьями и близкими, рассказать о всех последних важных событиях в жизни в виде текстовой информации, фотографий, видео, или даже показать данные о местонахождении.

Стоит отметить, что при общении в LINE возникают расходы с интернет-трафиком, поэтому рекомендуется использовать безлимитный пакет интернет.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

LINE
LINE
LINE
LINE
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 481
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами - Телефония, GSM - SMS, MMS, EMS...
ТОП-сегодня раздела "Обмен файлами"
 

SHAREit 3.1.48 для iPhone, iPad

SHAREit - отличное приложение для iOS-устройств, позволяющее удобно обмениваться файлами между различными девайсами (смартфонами, планшетами, стационарными ПК) на

LINE 9.16.1 для iPhone, iPad

LINE - отличное приложение, позволяющее делать бесплатные звонки и отправлять бесплатные SMS абонентам по всему земному шару

Облако Mail.Ru 6.4.5 для iPhone, iPad

Облако Mail.Ru - бесплатное виртуальное хранилище фотографий, музыки, картинок, презентаций, видео, документов и любой другой информации, к которым обеспечивается

Instagram 113.0 для iPhone

Instagram - один из популярнейших сервисов, с помощью которого очень удобно делиться с близкими людьми интересными моментами свой жизни, запечатленными на мобильном

Dropbox 160.2 для iPhone, iPad

Dropbox - веб-сервис, который бесплатно предоставляет под хранилище ваших файлов 2Gb места. Вы можете хранить разнообразные файлы, от фотографий до офисных

Яндекс.Диск 2.86 для iPhone, iPad

Яндекс.Диск - адаптированная под iOS-устройства версия популярного бесплатный облачного сервиса от Яндекса, которая позволяет использовать и просматривать

скачать Adguard

Отзывы о программе LINE

Admin

Отзывов о программе LINE 9.16.5 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 