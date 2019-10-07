LINE - отличное приложение, позволяющее делать бесплатные звонки и отправлять бесплатные SMS абонентам по всему земному шару. Каких-либо ограничений по длительности звонков или количества SMS-сообщений нет, общайтесь хоть 24 часа в сутки.

Приложением поддерживается и видеосвязь, что позволяет видеть собеседника и максимально точно передать свои эмоции при разговоре. Отправку обычных SMS-ок в LINE можно превратить во что-то более красочное, яркое и веселое, нежели простой сухой текст, т.к тут легко и удобно добавить различные фотографии, иконки, смайлики и стикеры. Помимо этого, также Вы можете использовать LINE и для отправки не только текстовых, но и голосовых сообщений, если по каким-то причинам Ваш абонент не вышел на связь.

В разделе "Лента" можно продолжить общение с друзьями и близкими, рассказать о всех последних важных событиях в жизни в виде текстовой информации, фотографий, видео, или даже показать данные о местонахождении.

Стоит отметить, что при общении в LINE возникают расходы с интернет-трафиком, поэтому рекомендуется использовать безлимитный пакет интернет.