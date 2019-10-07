SHAREit 3.1.48 для iPhone, iPad
SHAREit - отличное приложение для iOS-устройств, позволяющее удобно обмениваться файлами между различными девайсами (смартфонами, планшетами, стационарными ПК) на
LINE 9.16.1 для iPhone, iPad
LINE - отличное приложение, позволяющее делать бесплатные звонки и отправлять бесплатные SMS абонентам по всему земному шару
Облако Mail.Ru 6.4.5 для iPhone, iPad
Облако Mail.Ru - бесплатное виртуальное хранилище фотографий, музыки, картинок, презентаций, видео, документов и любой другой информации, к которым обеспечивается
Instagram 113.0 для iPhone
Instagram - один из популярнейших сервисов, с помощью которого очень удобно делиться с близкими людьми интересными моментами свой жизни, запечатленными на мобильном
Dropbox 160.2 для iPhone, iPad
Dropbox - веб-сервис, который бесплатно предоставляет под хранилище ваших файлов 2Gb места. Вы можете хранить разнообразные файлы, от фотографий до офисных
Яндекс.Диск 2.86 для iPhone, iPad
Яндекс.Диск - адаптированная под iOS-устройства версия популярного бесплатный облачного сервиса от Яндекса, которая позволяет использовать и просматривать