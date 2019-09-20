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Google Classroom для Android

Google Classroom 5.8.342.03.34 для Android

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Описание Google Classroom 5.8.342.03.34 для AndroidОписание   Скачать Google Classroom 5.8.342.03.34 для AndroidСКАЧАТЬ (20,97 Мб) Скриншоты Google Classroom 5.8.342.03.34 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Google Classroom 5.8.342.03.34 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Classroom 5.8.342.03.34 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Classroom - бесплатный сервис для учебных заведений, некоммерческих организаций и пользователей личных аккаунтов Google, в котором можно создавать курсы, а также назначать и проверять задания. Приложение существенно экономит преподавателям время, упрощает организацию учебного процесса и коммуникацию с учащимися.

Особенности:

  • Возможность легко и быстро добавлять учащихся курса самостоятельно или отправлять им код для вступления.
  • Экономия времени. Создавать, проверять и оценивать задания в электронном сервисе быстрее и удобнее, чем на бумаге.
  • Удобная организация. Задания доступны учащимся в одноименном разделе, а материалы курса (документы, фотографии и видеозаписи) автоматически распределяются по папкам на Google Диске.
  • Быстрая коммуникация. Преподаватели могут делать объявления и мгновенно создавать обсуждения, а учащиеся – делиться друг с другом ресурсами и отвечать на вопросы в ленте курса.
  • Безопасность и доступность. Как и все приложения G Suite for Education, Google Класс не содержит рекламы, не использует данные учащихся и преподавателей в рекламных целях и предоставляется бесплатно.
Google Classroom
Google Classroom
Google Classroom
Google Classroom
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Google Classroom

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