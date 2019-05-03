Учите и пишите буквы арабского алфавита - обучающее приложение помогает детям учить арабский алфавит, рисуя буквы любимыми цветами. Для рисования арабских букв дети могут выбрать любой из 4 цветов. Для каждой буквы можно выбрать только один цвет.

В случае, если ребенок не доволен тем, как разукрашена буква или хочет начать все заново, в приложении присутствует инструмент Ластик, с помощью которого можно легко можно исправить неудачные места или попробовать все заново.

Для многих детей процесс чтения и изучения письма — не самый лучший способ выучить необходимый материал. Ребенку необходимо визуальное и интерактивное веселье, поєтому данное приложение — настоящая находка для детей, изучающих арабский алфавит. Если дать ребенку понять, что образование — это не только зубрежка, но и интересное и веселое занятие, в будущем такой подход принесет свои результаты — дети будут учиться с удовольствием.

Основные возможности приложения: