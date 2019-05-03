Программы для Android » Хобби, увлечения » другое » Учите и пишите буквы арабского алфавита 2.2.4 для Android
скачать Adguard
Учите и пишите буквы арабского алфавита для Android

Учите и пишите буквы арабского алфавита 2.2.4 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Учите и пишите буквы арабского алфавита 2.2.4 для AndroidОписание   Скачать Учите и пишите буквы арабского алфавита 2.2.4 для AndroidСКАЧАТЬ (16,52 Мб) Скриншоты Учите и пишите буквы арабского алфавита 2.2.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Учите и пишите буквы арабского алфавита 2.2.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Учите и пишите буквы арабского алфавита 2.2.4 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Учите и пишите буквы арабского алфавита - обучающее приложение помогает детям учить арабский алфавит, рисуя буквы любимыми цветами. Для рисования арабских букв дети могут выбрать любой из 4 цветов. Для каждой буквы можно выбрать только один цвет.

В случае, если ребенок не доволен тем, как разукрашена буква или хочет начать все заново, в приложении присутствует инструмент Ластик, с помощью которого можно легко можно исправить неудачные места или попробовать все заново.

Для многих детей процесс чтения и изучения письма — не самый лучший способ выучить необходимый материал. Ребенку необходимо визуальное и интерактивное веселье, поєтому данное приложение — настоящая находка для детей, изучающих арабский алфавит. Если дать ребенку понять, что образование — это не только зубрежка, но и интересное и веселое занятие, в будущем такой подход принесет свои результаты — дети будут учиться с удовольствием.

Основные возможности приложения:

  • Возможность выбрать для рисования арабских букв любой из 4 цветов.
  • Наличие инструмента Ластик, с помощью которого можно легко можно исправить неудачные места или стереть все и попробовать снова.
  • Изучение арабского алфавита в игровой и интерактивной форме. Это приложение — настоящая находка для детей, изучающих арабский алфавит!
  • Помогает ребенку понять, что образование — это не только зубрежка, но и интересное и веселое занятие.
  • Увлечение для всей семьи.
Учите и пишите буквы арабского алфавита
Учите и пишите буквы арабского алфавита
Учите и пишите буквы арабского алфавита
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Обучающий софт
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Torrent TV Mobile 1.01 для Android

Программа для просмотра TORRENT-TV с плейлиста сайта torrent-tv.ru на мобильных телефонах и планшетах под управлением ОС Android в отличном качестве по технологии

Tviz 4.12.7 для Android

Tviz – телепрограмма и ТВ гид в одном приложении. С ее помощью вы будете знать о расписании более, чем 500 каналов России, Украины и стран СНГ. Если началась ваша

Аудио Анекдоты 4.0 для Android

Аудио Анекдоты - сборник забавных и смешных историй, которые нужно слушать, а не читать

Говорящий телефон 2.3.3 для Android

Говорящий телефон – расскажет пользователю о состоянии беспроводных коммуникаций, оповестит, если на устройстве не осталось свободной памяти и во время завершения

Календарь клева 5.15.0107.01 для Android

Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно со своего Android-устройства получить полный и точный прогноз предстоящей

Часы рыбака 6.17.1118.01 для Android

Часы рыбака – все рыбаки знают, что время года, суток, дождь, атмосферное давления могут повлиять на интенсивность клева. Для каждого вида рыб существуют

Отзывы о программе Учите и пишите буквы арабского алфавита

Admin

Отзывов о программе Учите и пишите буквы арабского алфавита 2.2.4 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 