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AppCompatibilityView для Windows

AppCompatibilityView 1.02

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Описание AppCompatibilityView 1.02Описание   Скачать AppCompatibilityView 1.02СКАЧАТЬ (57 Кб) Скриншоты AppCompatibilityView 1.02Скриншоты (1)   Статистика AppCompatibilityView 1.02Статистика   Отзывы о AppCompatibilityView 1.02Отзывы (0)  
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AppCompatibilityView - это простой инструмент, который отображает список всех программ, которые запускаются с различными настройками совместимости и хранится в реестре в папке HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ AppCompatFlags \ Layers и HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ AppCompatFlags \ Layers keys.

Программа позволяет пользователю легко изменять или удалять настройки совместимости нескольких приложений одновременно. Утилита не требует установки и может работать непосредственно со съемного диска.

AppCompatibilityView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе AppCompatibilityView

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