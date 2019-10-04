AppCompatibilityView - это простой инструмент, который отображает список всех программ, которые запускаются с различными настройками совместимости и хранится в реестре в папке HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ AppCompatFlags \ Layers и HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ AppCompatFlags \ Layers keys.

Программа позволяет пользователю легко изменять или удалять настройки совместимости нескольких приложений одновременно. Утилита не требует установки и может работать непосредственно со съемного диска.