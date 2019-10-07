Gradient для Android

Gradient 1.1.4 для Android

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Описание Gradient 1.1.4 для AndroidОписание   Скачать Gradient 1.1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (76,77 Мб) Скриншоты Gradient 1.1.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Gradient 1.1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Gradient 1.1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Gradient - функциональный фоторедактор портретов и селфи, который предлагает пользователям огромный набор невероятных функций, эксклюзивных инструментов и разнообразных фильтров.

В основе приложения лежат продвинутые технологии в сфере искусственного интеллекта и улучшения фото, благодаря чему можно за считанные секунды превратить любое фото в эксклюзивный шедевр.

Ключевые особенности:

  • Возможность создавать красочные коллажи с разными цветами волос и делиться ими с друзьями.
  • Использование продвинутых технологий в сфере искусственного интеллекта и улучшения фото.
  • Функция, благодаря которой можно узнать на кого из знаменитостей вы больше всего похожи.
  • Уникальные фильтры и высококачественные текстуры.
  • Возможность менять размер глаз и губ, настраивать тон кожи и цвет волос.
  • Еженедельные добавления новых крутых инструментов, фильтров и текстур.
Gradient
Gradient
Gradient
Gradient
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе Gradient

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