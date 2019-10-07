Фотопереводчик 7.6.0 для Android Бесплатное приложение для мобильных устройств под управлением Android, которое позволяет сфотографировать текст на незнакомом языке и переведенный текст тут же Instagram 98.0.0.15.119 для Android Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь Zentertain Photo Editor Pro 2.53 для Android Мощный редактор Zentertain Photo Editor Pro превратит ваше устройство в настоящую фотостудию. Применяйте рамки и фото-эффекты, добавляйте забавные наклейки Fun,

FaceMatch 2.9 для Android FaceMatch - интересное приложение для Android, позволяющее распознавать лицо на фотографии и сравнивать его с "мастер-лицом", хранящемся на сайте в Интернете Сохранялка Фоток ВК 3.0.2 для Android Сохранялка Фоток ВК - простое в использовании приложение для портативных устройств под управлением ОС Android, которое позволяет пользователю быстро и легко скачать Jellify 1.2.9 для Android Приложение для работы с изображениями, которое позволяет буквально оживить ваши фотографии. Изменять фотографии можно лишь коснувшись их. Кроме этого присутствует